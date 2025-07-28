Apple iPhone 17 Pro получит 8x зум, еще одну кнопку и профессиональное приложение, — инсайдер

Похоже, что Apple iPhone 17 Pro получит немало новых функций для улучшения фото- и видеовозможностей в сравнении с предыдущей линейкой. Значительные обновления ожидаются как на аппаратном, так и программном уровне.

Авторитетный американский ресурс MacRumors, который специализируется на новостях и утечках об Apple, получил новую информацию о будущих смартфонах компании от анонимного источника. Инсайдер утверждает, что ознакомлен с новым рекламным роликом Apple, который компания якобы прислала своим доверенным клиентам. К сожалению, никаких подробностей относительно самого видео он не предоставил.

По словам инсайдера, iPhone 17 Pro получит три важных нововведения, о которых ранее не сообщалось:

Усовершенствованный телеобъектив с 8-кратным оптическим увеличением (для сравнения, у предшественника iPhone 16 Pro он 5-кратный). Также упоминается, что он будет подвижным и позволит стабилизировать картинку при изменении фокусного расстояния.

Полностью новое приложение камеры для фото и видео, которое сможет конкурировать с такими программами, как Halide, Kino и Filmic Pro.

Отдельная кнопка управления камерой, расположенная на верхнем торце корпуса — для быстрого запуска камеры и доступа к связанным с ней настройкам.

Также инсайдер отметил, что приложение камеры может быть не полностью новым, а базироваться на переработанной версии имеющегося — Final Cut Camera. Отдельно источник отметил, что будет существенно обновлена и сама система задних камер в iPhone 17 Pro. Вероятно, она будет состоять из трех 48-мегапиксельных сенсоров. Кроме того, в утечке сообщается о новом, медном цвете корпуса, а еще логотип Apple должен сместиться в центр задней панели.

Ранее в феврале Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple в новом поколении планирует сделать основной акцент на улучшенных видео возможностях. Он заявил:

«В предыдущие годы Apple больше сосредотачивалась на фотовозможностях камеры. В этом году основной акцент будет сделан на видеосъемке. Одна из целей линейки iPhone 2025 — побудить видеоблогеров и других создателей контента отказаться от отдельных камер и еще активнее использовать iPhone в своей работе. Ожидайте, что Apple сделает на этом отдельный акцент во время презентации в сентябре».

Также благодаря еще одному инсайдеру, Джону Проссеру с YouTube-канала Front Page Tech известно, что новое приложение камеры в iPhone 17 Pro позволит записывать видео одновременно с фронтальной и тыловой камер.

Как и всегда, к новым утечкам следует относиться с некоторой долей скептицизма, поскольку источник информации является анонимным. Тем не менее согласно полученным данным, похоже, что в 17-м поколении iPhone компания Apple решила максимально сосредоточиться на развитии камер смартфона.

Источник: MacRumors