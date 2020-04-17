Apple корректирует процесс зарядки MacBook, чтобы увеличить срок службы батареи





Компания Apple внедряет новую функцию для большинства современных ноутбуков MacBook, которая получила названием Battery health management. Она уже стала доступна для разработчиков и станет общедоступной вместе с выходом обновления macOS Catalina 10.15.5.

По умолчанию новая функция предназначена для увеличения общего срока службы батареи ноутбука за счёт снижения скорости химического старения. Это достигается благодаря тому, что в некоторых случаях батарея не заряжается полностью до максимума. Полная зарядка батареи создает нагрузку на неё, которая может со временем сократить общий срок службы аккумулятора. Некоторые смартфоны по этой причине избегают зарядки до 100%, и отслеживать такую неполную зарядку можно с помощью специальных приложений.

В результате работы новой функции в некоторых случаях 100-процентный уровень батареи может означать вовсе не максимальный уровень заряда, а максимально допустимый уровень для продления срока службы аккумулятора. Иными словами, батарея заряжена не на 100% полной ёмкости, а на 100% от того заряда, который она должна принять для продления срока её работы. При этом Apple отмечает, что она обеспечит такой уровень заряда, чтобы он не слишком заметно снижал продолжительность автономной работы. Однако не уточняется, на какой процент от общей ёмкости будет снижен заряд аккумулятора.

Apple стратегически подходит к определению уровня влияния этого нововведения. При этом используется информация истории зарядки MacBook на конкретном устройстве, температуре аккумулятора и других параметрах работы (включая температуру окружающей среды, нагрузки на процессор и режимы зарядки), чтобы определить, может ли срок службы аккумулятора значительно увеличиться с помощью этой функции.

Apple утверждает, что эта функция будет включена по умолчанию, но пользователи смогут отключить её в настройках питания macOS. Все данные для функции управления работоспособностью аккумулятора собираются и анализируются локально. Информация отправляется в Apple только в случае согласия на совместное использование аналитики. Но и в таком случае компания заявляет, что данные будут храниться анонимно.

Новая функция будет доступна для всех ноутбуков MacBook с поддержкой Thunderbolt 3. Это все устройства MacBook Pro, выпущенные с 2016 года, и MacBook Air модельного ряда 2018 года и новее.

Источник: The Verge