Apple может интегрировать в грядущий стриминговый видеосервис подписку на журналы, музыку и iCloud

По слухам, в следующем году компания Apple планирует запустить новый сервис по подписке на новости и журналы. Предполагается, что компания интегрировать его с сервисом по предоставлению видео контента, разработкой которого она сейчас активно занимается.

Согласно новым данным The Information, Apple может объединить свой видео сервис с новостным контентом, журналами, Apple Music и облачным хранилищем iCloud. Однако сроки появления такого единого многофункционального сервиса пока не называются.

Вероятно, Apple всё ещё находится в процессе принятия решения относительно того, как лучше предлагать, оценивать и продавать все эти сервисы – вместе или по отдельности. Предыдущие видео-эксперименты, такие как Planet of Apps, были не лучшим образом внедрены в iTunes и Apple Music. Можно ожидать, что для новых шоу будет выработан более согласованный план, если учесть, что на их подготовку Apple тратит большие.

Источник: The Verge