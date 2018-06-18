Apple может запустить отдельный стриминговый сервис с более доступной чем у Netflix подпиской

Мы уже достаточно давно знаем, что Apple сейчас достаточно активно развивает направление, связанное с производством собственного телевизионного контента. Буквально на прошлой неделе было объявлено о подписании многолетнего контракта с известной американской телеведущей Опрой Уинфри. При этом пока абсолютно неясно, каким именно образом Apple будет распространять этот оригинальный контент.

На данный момент существует три наиболее вероятных варианта. Первый – определенная часть оригинального контента будет доступна совершенно бесплатно, доступ к нему можно будет получить через существующее телевизионное мобильное приложение на iOS и tvOS. Это мнение ряда отраслевых экспертов согласуется с более ранним сообщением Bloomberg о подготовке соответствующего обновления.

Вторая возможность – запуск нового «очень крупного подписочного плана», в который, кроме нового оригинального видеоконтента, войдут подписки на Apple Music, AppleCare и прочие сервисы.

Наконец, третья и, пожалуй, наиболее интригующая возможность – запуск отдельного стримингового сервиса, который обеспечит доступ ко всему оригинальному контенту и при этом будет дешевле, чем Netflix. К слову, в США ежемесячная подписка на Netflix стоит от $11. Якобы изначально планировалось запустить этот сервис еще в прошлом году, но затем сроки решили перенести, чтобы как следует проработать все детали и предложить максимум качественного контента уже на старте.

Источник: 9to5mac и Recode