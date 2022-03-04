Apple начала показывать аннексированный Крым как часть Украины

Apple после прекращения продаж техники и предоставления услуг в россии из-за позорного вторжения в Украину также изменила свою политику в отношении Крыма, аннексированного рф в 2014 году — теперь купертиновский гигант показывает на своих картах полуостров частью Украины. По крайней мере, для людей за пределами России.

В 2019 году Apple оказалась в центре скандала — компания изменила географическую принадлежность Крыма в приложениях Apple Maps и «Погода», согласившись отнести украинский полуостров в Россию, чтобы соответствовать местному законодательству. После этого Apple начала показывать аннексированный Крым как часть России в приложении «Погода» и «Картах», но только с территории России.