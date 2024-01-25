Новости IT-бизнес 25.01.2024 в 10:27 comment views icon

Apple первой получит чипы по 2-нм техпроцессору TSMC

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Юрій Орос

Автор новин

Apple первой получит чипы по 2-нм техпроцессору TSMC

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Apple станет первой компанией, которая получит чипы, изготовленные по предстоящему 2-нм техпроцессу TSMC. Ожидается, что TSMC начнет производить 2-нм чипы со второй половины 2025 года.

Такие термины, как «3 нм» и «2 нм», касаются конкретной архитектуры и правил проектирования, которые TSMC использует для семейства микросхем. Уменьшение размера узла соответствует меньшему размеру транзистора, поэтому больше транзисторов может поместиться на процессоре, что приводит к увеличению производительности и более эффективному энергопотреблению, передает MacRumors.

В этом году Apple перешла на 3-нм процессоры для своих iPhone и Mac. И чип A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro, и чипы серии M3 в компьютерах Mac построены на 3-нм техпроцессе, являющемся обновлением предыдущего 5-нм техпроцесса. Переход от 5-нм технологии к 3-нм принес заметное увеличение скорости графического процессора на 20%, центрального процессора – на 10% и вдвое более быстрый нейронный двигатель в iPhone, а также аналогичные улучшения в Mac.

TSMC строит два новых инфраструктурных объекта для производства 2-нм чипов и работает над получением разрешения на строительство третьего. Переход на 2 нм приведет к тому, что TSMC перейдет на транзисторы GAAFET (gate-all-around field effect transistor) вместо FinFET, поэтому производственный процесс будет более сложным. GAAFET обеспечивают более высокую скорость при меньшем размере транзистора и более низком рабочем напряжении.

Новые процессоры ощутимо подорожают: стоимость 2 нм пластин TSMC вырастет на 50% – первой это почувствует Apple

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