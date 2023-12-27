Новости Технологии 27.12.2023 в 08:03 comment views icon

Новые процессоры ощутимо подорожают: стоимость 2 нм пластин TSMC вырастет на 50% – первой это почувствует Apple

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Новые процессоры ощутимо подорожают: стоимость 2 нм пластин TSMC вырастет на 50% – первой это почувствует Apple

Аналитики IBS говорят, что 2-нанометровые пластины TSMC для производства чипов могут стоить $30 000 долларов за штуку – на 50% выше стоимости 3 нм пластин, которые стоят примерно $20 000. Наибольшее подорожание ожидает Apple, которая первой заказала 2 нм процессора. Напомним, TSMC планирует их внедрение в 2025 году.

TSMC Apple

Самый мощный заказчик чипов по данным 2023 года, NVIDIA продает процессоры искусственного интеллекта, созданные на основе 5-нм техпроцесса TSMC. Вероятно, NVIDIA будет искать возможности производства 3 нм в то время как Apple получит 2 нм чипы.

В свою очередь, TSMC не будет спешить расширять мощности, помня о кризисе избыточного производства, постигшего рынок в 2022 году – дефицит всегда лучше для производителя, чем излишки. И конечно, даже в случае расширения расходы на него будут перенесены на плечи клиентов. Это в свою очередь приведет к дефициту, если NVIDIA и другие будут желать перейти на новые технологии. В конце концов продукция «зеленых», связанная с ИИ, тоже вырастет в цене.

Иными словами, рядовым покупателям смартфонов, в частности Apple, в ближайшие годы следует готовиться к высоким ценам с овладением компаниями новых техпроцессов, то же касается пользователей вычислителей ИИ и других чипов. Эра недорогих полупроводников закончилась и снова наступит нескоро.

3-нм Snapdragon 8 Gen 4 вероятно будут производиться на мощностях Samsung, пока TSMC загружен Apple

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Источник: Wccftech

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