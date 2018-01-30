Apple планирует выпустить 3 компьютера Mac с собственными процессорами внутри

По данным Bloomberg, до конца текущего года компания Apple намерена выпустить как минимум три компьютера Mac, в которых будут использоваться процессоры её собственной разработки. Пока что не уточняется, для выполнения каких именно задач планируется использовать эти чипы. Суд по имеющимся данным, такие процессоры будут интегрированы в два обновлённых ноутбука и один настольный компьютер.

Компания Apple уже давно занимается разработкой собственных чипов, которые используются в её смартфонах, планшетах, носимых устройствах. Но недавно она также начала интегрировать такие процессоры и в компьютеры Mac. Так, в 2016 году был представлен ноутбук MacBook Pro с дополнительной панелью Touch Bar, для обслуживания которого как раз и применялся такой чип. Затем дополнительный чип появился в компьютере iMac Pro, который отвечает за работу камеры, аудио и шифрования.

Использование собственных компонентов в составе компьютеров обеспечит определённые преимущества для Apple. Теперь она будет менее зависимой от других компаний, которые могут быть медлительны при внедрении усовершенствований. Также применение собственных чипов обеспечит более глубокую аппаратную и программную интеграцию. Также не исключено, что в дальнейшем Apple может начать использовать собственные чипы в качестве центрального процессора своих компьютеров. Хотя вряд ли такой шаг следует ожидать уже в скором времени.

Источник: The Verge