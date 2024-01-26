Apple Подкасты будут автоматически генерировать стенограммы в iOS 17.4

Авторы смогут редактировать стенограммы, созданные Apple, или добавлять собственные.

Основное приложение Apple для подкастов получит поддержку стенограмм в будущем обновлении iOS 17.4. Транскрибированный текст автоматически будет появляться (с задержкой до 24 часов) в подкастах на английском, французском, немецком и испанском языках и будет доступен для просмотра в «‎более 170 странах и регионах».

Функция, что полезно, упростит поиск и переход к месту в подкасте, которое вас больше всего интересует (для этого нужно коснуться определенного слова или фразы).

Согласно 9to5Mac, функция отображена с помощью нового значка «Цитата» на нижней панели инструментов программы.

В то же время подкастеры смогут предоставлять собственные расшифровки или отредактировать стенограмму, сгенерированную ПО Apple автоматически.

Несмотря на то, что стенограммы Apple будут охватывать все произнесенные слова, музыкальные тексты не будут транскрибироваться. Стенограммы эпизодов из предыдущего каталога будут «‎добавлены со временем».

Стенограммы подкастов будут широко доступны с iOS 17.4, выпуск которой ожидается до марта. Обновление также включает некоторые изменения, предусмотренные для соблюдения нового Закона ЕС о цифровых рынках — в частности поддержку альтернативных магазинов приложений и сторонней загрузки, а также движки браузера отличные от собственного WebKit Apple.