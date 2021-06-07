FaceTime станет доступен на Android и Windows

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В рамках WWDC 21 компания Apple анонсировала расширение доступности FaceTime за пределы собственной экосистемы — фирменный сервис аудио- и видеозвонков получит веб-версию, благодаря чему его можно будет использовать на Android и компьютерах под управлением ОС Windows. Сейчас звонки FaceTime доступны только на iOS и Mac.

С этим обновлением Apple превращает FaceTime в сервис видеосвязи, который больше напоминает Zoom. Собственно, можно будет заранее создавать ссылки на звонки, и рассылать приглашения участникам — как в Zoom.

Еще одно крупное новшество в FaceTime — функция SharePlay, которая позволит во время групповых звонков вместе смотреть видео, слушать музыку и делиться изображением рабочего стола. Виртуальные вечеринки стали популярными во время пандемии, и SharePlay позволит вывести их на новый уровень. Новая функция поддерживает не только сервисы Apple TV, но и другие платформы, включая Twitch, TikTok, Disney+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+ и другие.

Среди других улучшений FaceTime можно отметить новый режим отображения участников видеоконференции в виде сетки, поддержку пространственного звука Spatial Audio, режим шумоподавления CrystalClear, и портретный режим с размытием фона.

Apple не уточнила конкретную дату запуска веб-версии FaceTime, но, похоже, она выйдет вместе с iOS 15 в сентябре.