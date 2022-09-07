Apple представила умные часы Watch SE второго поколения

Apple анонсировала новые часы Watch SE. Они стали обновлением оригинальной серии SE – часов начального уровня с поддержкой сотовой связи. От старшей версии их отличает отсутвие премиальных функций – таких, как электрический датчик сердцебиения или функция экрана Always On.

Новый SE будет поддерживать новую функцию обнаружения аварий, анонсированную в Series 8. По заявлениям компании, новые SE будут на 20% быстрее. Корпус SE будет выполнен в серебристом, полуночном и звездном цветах.

Среди характеристик назвали водонероницаемость до 50 метров, детектор падения, оптический датчик сердечного ритма.

Цена снизилась до $249 за модель с GPS и $299 долларов за часы с сотовой связью.