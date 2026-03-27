Новости Устройства 27.03.2026 comment views icon

DJI выпустила Avata 360 за €473: 8K-видео, 360° обзор и до 23 мин полета

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

DJI випустила Avata 360 за €473: 8K-відео, 360° огляд і до 23 хв польоту

Компания DJI представила новый FPV-дрон DJI Avata 360, который представляет собой ответ на конкуренцию со стороны Antigravity A1. Главная фишка новинки заключается в поддержке съемка полноценного 360-градусного видео в разрешении 8K при частоте 60 к/с с поддержкой HDR.


DJI Avata 360 получил флагманские сенсоры формата 1 дюйм с крупными пикселями 2,4 мкм и расширенным динамическим диапазоном. Благодаря сменным объективам пользователь может выбирать сценарий съемки: 360°-линза дает полный обзор и позволяет снимать фото до 120 МП. Видео и фото можно либо экспортировать сразу, либо менять кадрирование уже после съемки — это удобно для создания различных форматов контента из одного дубля.

Если 360° не нужно, есть режим Single Lens — классическая съемка в стиле Avata с разрешением 4K60fps. Передача видео работает через систему O4+ и обеспечивает стрим в 1080p60fps на расстоянии до 20 км. Объектив можно быстро заменить самостоятельно, для этого в комплекте есть соответствующий набор инструментов.


Автономность дрона составляет до 23 минут полета. Для безопасности предусмотрели всенаправленные датчики помех, которые работают даже в ночном режиме, а также интегрированные защитные кожухи пропеллеров.

В дрон интегрировали 42 ГБ встроенной памяти, чего хватает примерно на 30 минут 8K 360° видео. Передача файлов происходит через Wi-Fi 6: 1 ГБ данных копируется в приложение DJI Fly за 10 секунд со скоростью до 100 МБ/с. Новинка поддерживает неограниченное вращение и наклон камеры для динамичных кадров, имеет интеллектуальное отслеживание объектов и автоматически подбирает оптимальный режим трекинга. Есть и быстрый монтаж прямо в приложении одним нажатием.

Управлять дроном можно через пульты DJI RC2, RC-N2 или RC-N3. А с контроллером DJI RC Motion 3 он получает возможность выполнять воздушные трюки в FPV-режиме.

Спецпроекты
Символ 2026 року: WhiteBIT запускає лімітований Криптодепозит під 20,26% річних у USD₮
The Missing 40%: Bitget запускає масштабну партнерську програму із призовим фондом $1 млн

DJI Avata 360 уже доступен для предзаказа. Цены стартуют от £409 / €473 за базовую версию дрона. Комплект с RC2 стоит £639 / €719, набор Fly More — £829 / €939, а Motion Fly More с очками DJI Goggles N3 — также £829 / €939. Поставки начнутся в следующем месяце.

Источник: gsmarena

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить