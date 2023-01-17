Apple представила новый Mac mini с процессорами M2/M2 Pro и прекратила продажи моделей на чипах M1 и Intel

Компактный компьютер Apple Mac mini получил процессоры M2 и M2 Pro. Компания обещает, что обновление системной логики выведет производительность mini на новый уровень, позволяя выполнять задачи, которые ранее были недоступны устройству в столь малом корпусе.

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Система на чипе M2 состоит из 8 вычислительных ядер (4 производительных и 4 энергоэффективных). Встроенный видеочип включает 10 ядер. Mac mini с M2 поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти с пропускной способностью 100 ГБ/с. Модель с M2 может одновременно воспроизводить два потока видео 8K ProRes 422 с частотой 30 кадров в секунду или до 12 потоков 4K ProRes 422 с той же частотой. Заявлена на 50% большая производительность по сравнению с предыдущим поколением Mac mini.

Mac mini с 12-ядерным процессором M2 Pro поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти с пропускной способностью 200 ГБ/с. Обновленное нейронное ядро Neural Engine работает на 40% быстрее аналогичного блока в процессоре предыдущего поколения, ускоряя обработку фото и видео. Компьютер воспроизводит до пяти потоков 8K ProRes 422 со скоростью 30 кадров в секунду или до 23 потоков 4K ProRes 422 с аналогичной частотой.

Mac mini M2 имеет два порта Thunderbolt 4 и поддерживает до двух дисплеев. Mac mini M2 Pro включает четыре порта Thunderbolt 4 и поддерживает до трех дисплеев или один дисплей 8K. Обе модели оснащены двумя портами USB-A, портом HDMI, портом Gigabit Ethernet 10 ГБ и специальным разъемом для наушников, поддерживающим устройства с высоким импедансом. Что касается беспроводной связи, обе новые модели также оснащены новейшими стандартами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Одновременно с релизом новых Mac mini Apple убрала из продажи модели с процессорами M1 и Intel. Новинка стоит от Mac mini с M2 стоит от $599, покупка доступна с 24 января.

Источник: Apple