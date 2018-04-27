Apple прекращает выпуск Wi-Fi роутеров

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Давно циркулировавшие слухи о намерении Apple уйти с рынка Wi-Fi роутеров подтвердились. Компания официально прекращает производство устройств AirPort и Time Capsule.

Как заявил представитель компании, Apple продолжит оказывать программную и аппаратную поддержку для этих продуктов, такую как выпуск патчей для устранения уязвимостей. Но выпуск новых устройств прекратится, а их продажи будут продолжаться до исчерпания складских запасов. На протяжении ближайших недель компания опубликует несколько обучающих документов, которые призваны помочь потребителям определиться с покупкой.

Apple не уточнила, что именно побудило её принять такое решение и уйти с рынка Wi-Fi роутеров. Можно предположить, что из-за большого количества игроков здесь обострилась конкуренция, и компания не может обеспечивать себе целевой уровень маржи. В дальнейшем компания не исключает возможности снова приступить к выпуску роутеров.

Источник: Engadget