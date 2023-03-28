Apple тайно приобрела WaveOne – стартап, разрабатывающий алгоритмы ИИ для сжатия видео

Apple официально еще не подтвердила покупку, но в январе веб-сайт WaveOne закрыли, а несколько бывших сотрудников стартапа, в том числе и один из его соучредителей, теперь работают в разных группах машинного обучения компании из Купертино.

Бывший руководитель отдела продаж и развития бизнеса WaveOne Боб Станкош написал о продаже стартапа на LinkedIn месяц назад.

«На прошлой неделе мы завершили продажу WaveOne Apple. Мы начали свой путь в компании, осознавая, что машинное обучение и видеотехнологии глубокого обучения могут изменить мир. Apple увидела этот потенциал и воспользовалась возможностью добавить его в свое технологическое портфолио», — написал Станкош.

Компания WaveOne была основана в 2016 году Любомиром Бурдевом и Ореном Рипелем, разработавшими ИИ-алгоритмы для процесса кодирования/декодирования видео. До этого Бурдев был одним из основателей научно-исследовательского отдела искусственного интеллекта Meta и работал вместе с Рипелем в группе компьютерного видения Meta, которая отвечала за модерацию контента, визуальный поиск и ранжирование каналов в Facebook.

В стандартных алгоритмах сжатие видео происходит на стороне поставщика видео (например, на серверах YouTube), а распаковка – на устройствах конечных пользователей. Однако для новых кодеков требуется новое аппаратное обеспечение, специально созданное для ускорения сжатия или распаковки, в результате чего усовершенствование распространяются медленно.

Главным новшеством WaveOne стал алгоритм кодирования/декодирования видео, который мог работать на ускорителях искусственного интеллекта, встроенных в смартфоны и ПК. Используя искусственный интеллект для выявления сцен и объектов, технология стартапа может по сути «понимать» видеокадр – определять приоритетность лиц, учитывая другие элементы в сцене, для экономии пропускной способности.

WaveOne утверждала, что ее технология сжатия видео была устойчива к внезапным перебоям в соединении. То есть, когда пропускная способность внезапно ограничивалась – видео не зависало, а просто временно показывало меньше деталей. Подход компании, не зависящий от аппаратного обеспечения, мог уменьшить размер видеофайлов почти вдвое с лучшим качеством в более сложных сценах.

Инвесторы увидели потенциал – WaveOne привлекла $9 миллионов от спонсоров, включая Khosla Ventures, Vela Partners, Incubate Fund, Omega Venture Partners и Blue Ivy.

Apple, очевидно, приобрела стартап для улучшения потоковой передачи данных. Даже незначительные усовершенствования в сжатии видео помогут сэкономить на расходах на пропускную способность или обеспечивать более высокое разрешение и частоту кадров в зависимости от типа потокового содержимого таким службам, как Apple TV+.

YouTube уже это делает – в прошлом году DeepMind от Alphabet адаптировала алгоритм машинного обучения, первоначально разработанный для настольных игр, к процессу сжатия видео на YouTube; а это позволило уменьшить на 4% объем данных, которые служба транслирует пользователям.

Apple также тестирует концепции генеративных языковых моделей ИИ для Siri – однако процесс усложняет «громоздкий дизайн» цифрового помощника. Например, база данных Siri содержит большой список фраз почти двумя десятками языков, смешанных в «куче». Такие элементарные обновления, как добавление новых предложений, требуют перестройки всей базы данных Siri, которая может занять до шести недель, а внедрение более сложных функций, таких как новые инструменты поиска, может занять целый год.

Источник: techcrunch