Apple разрабатывает свою версию ChatGPT для Siri – процесс усложняют «большие недостатки» в конструкции цифрового ассистента

На фоне успеха ChatGPT все больше компаний активизируют свои усилия по созданию ИИ-технологий. Сообщается, что инженеры Apple, включая команду, занимающуюся Siri, «еженедельно» тестируют концепции генеративных языковых моделей.

Вместе с тем современные разработки продемонстрировали, насколько голосовые помощники, такие как Siri и Alexa, «отстали» в ИИ-гонке. Продукт Apple в частности столкнулся с многочисленными препятствиями на пути к улучшению. В разговоре с New York Times бывший инженер компании из Купертино Джон Берки, работавший над Siri и ответственный за ее усовершенствование в 2014 году, пояснил, что голосовой помощник построен на «угловатом коде, для базового обновления которого нужны недели».

«Громоздкий дизайн» помощника усложнял инженерам внедрение новых функций. Например, база данных Siri содержит большой список фраз почти на двух десятках языков, смешанных в «куче». Такие элементарные обновления, как добавление новых предложений, требуют перестройки всей базы данных Siri, которая может занять до шести недель. Внедрение более сложных функций, таких как новые инструменты поиска, может занять целый год.

Как следствие Siri пока не может стать таким «творческим помощником», как ChatGPT, считает Берки. Ранее на этой неделе OpenAI выпустила GPT-4 – новое поколение языковой модели, которая поможет чат-боту понимать не только текст, но и изображение. Новая модель доступна для широкой публики через ChatGPT Plus — подписку на ChatGPT от $20 в месяц, а ее API впоследствии опубликуют для разработчиков (здесь можно записаться в список ожидания).

Также оказалось, что чат-бот Microsoft Bing тайно работал с GPT-4 – еще до ее официального запуска.

На прошлой неделе DigiTimes сообщал, что повышенный интерес к генеративному искусственному интеллекту побудил к переоценке технологий Apple, Meta и Amazon. Эти компании якобы прилагают усилия, чтобы гарантировать, что Microsoft не сохранит лидерство в сфере ИИ. Apple и Tesla, в частности, говорят, что сейчас пересматривают свой подход к искусственному интеллекту.

Источник: Macrumors