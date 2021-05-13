Apple рассказала, что в прошлом году она уберегла своих пользователей от мошенничества на сумму $1,5 млрд





Компания Apple объяснила, почему она впервые отклонила почти миллион приложений, которые разработчики пытались включить App Store в прошлом году. Компания из Купертино заявила, что отклонив эти приложения, она не допустила потенциальных мошеннических действий в отношении пользователей на сумму около $1,5 млрд.

«В 2020 году почти 1 миллион проблемных новых приложений и ещё около 1 миллиона обновлений приложений были отклонены или удалены по ряду причин», — заявили в компании Apple.

Компания поделилась интересной статистикой о приложениях, которые так и не увидели свет в 2020 году. Отмечается, что почти 1 млн приложений были отклонены после первоначальной подачи. Кроме того, были отклонены около 1 млн обновлений приложений. Дополнительно 48 тыс. приложений были удалены из-за наличия «скрытых или недокументированных функций», часто программных инструментов, которые Apple использует для своих собственных приложений.

Общее количество приложений, исключённых из App Store в прошлом году за спам, копирование другого приложения или введение пользователей в заблуждение, составило 150 тыс. Ещё 215 тыс. приложений были удалены из App Store из-за нарушений правил конфиденциальности или сбора слишком большого количества личных данных пользователей.

Ещё 95 тыс. приложений было пущено под нож, потому что после обзора Apple они изменили формат и стали совершенно другими приложениями, например, с порнографическими ссылками или с азартными играми. Apple отмечает, что благодаря «агрессивному мониторингу» приложений в App Store компания удаляет вредоносные приложения из магазина менее чем за месяц, даже если самые искушённые разработчики используют самые современные инструменты и программы для сокрытия своих истинных намерений.

Дополнительно отмечается, что иногда учётные записи разработчиков создаются исключительно в мошеннических целях. Если нарушение со стороны разработчика является вопиющим или повторяется, нарушитель исключается из Apple Developer Program, а его учётная запись блокируется. Только в 2020 году Apple прекратила действие 470 тыс. учётных записей разработчиков и отклонила дополнительные 205 тыс. заявок на регистрацию разработчиков из-за опасений о возможном мошенничестве. Таким образом, потенциально опасные приложения от таких разработчиков вообще не попали в App Store.

Источник: phonearena