Apple рассказала о новых правилах приватности и причинах, почему Google остаётся поисковым сервисом по умолчанию на iPhone и iPad





Во время проведения конференции CPDP, посвящённой вопросам защиты данных в ЕС, руководители Apple рассказали о ключевых вопросах конфиденциальности в iOS. В частности, речь шла о новых правилах приватности в iOS. Кроме того, представители компании ответили на вопрос, почему Google всё ещё является поисковым сервисом по умолчанию на iPhone и iPad, несмотря на наличие альтернатив, более ориентированных на конфиденциальность.

Старшему директору компании по вопросам глобальной конфиденциальности Джейн Харват задали вопрос относительно того использования Google в качестве поискового сервиса по умолчанию на различных устройствах Apple. Отмечается, что при нынешней ситуации наблюдается компромисс, когда пользователи получают бесплатный доступ к сервисам в обмен на неограниченный доступ к их персональным данным. В Apple воспринимают такой подход как «ложную дихотомию». А новый подход компании призван обеспечить прозрачность использования данных пользователей. Apple даст пользователям возможность согласиться или отказаться от тщательного отслеживания. Это будет реализовано в рамках фреймворка App Tracking Transparency, который в скором времени станет обязательным для разработчиков. Напомним, новые правила приватности должны начать полноценно работать весной этого года вместе с очередным обновлением мобильной операционной системы iOS. Джейн Харват добавила, что Соединенные Штаты должны принять закон о правилах защиты данных, которые уже действует по всему миру.

Также представителям Apple был задан вопрос, почему компания не делает DuckDuckGo поисковой системой по умолчанию на iPhone, iPad и других устройствах вместо сервиса Google. В ответ на это Джейн Харват заявила, что Google является поисковой системой по умолчанию, но у пользователей есть возможность изменить её на другие поисковые системы, включая DuckDuckGo.

«На текущий момент Google является самой популярной поисковой системой. Мы поддерживаем Google, но у нас также есть встроенная поддержка DuckDuckGo, а недавно мы также развернули поддержку Ecosia», — сообщила Джейн Харват.

Не лишним также будет напомнить, что Google ежегодно выплачивает миллиарды долларов компании Apple за право оставаться поисковым сервисом по умолчанию в браузере Safari. И эти суммы влияют на финансовые результаты бизнеса Apple по предоставлению сервисов.

Источник: wccftech