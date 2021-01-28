Apple начнёт внедрение новых правил приватности пользователей в следующей бета-версии iOS 14





Компания Apple продолжает внедрять свою новую политику приватности, которая предусматривает, что разработчики должны запрашивать у пользователей разрешение на сбор их данных и отслеживание активности на iOS-устройствах. Первоначально Apple планировала внедрить это правило с выходом новой версии мобильной операционной системы iOS 14 осенью прошлого года, но затем отложила его запуск. Теперь же пришло время переходить на новую политику приватности.

Apple начинает внедрение этой функции в следующей бета-версии iOS 14. Полноценный её запуск запланирован на весну этого года. Однако более точные сроки не называются. Этот анонс сделан в Data Privacy Day (Международный день защиты персональных данных), который приходится на 28 января 2021 года.

Новое требование под названием App Tracking Transparency знаменует собой значительные изменения в том, как разработчики мобильных приложений могут собирать данные о владельцах iPhone и делиться этими данными с другими компаниями для улучшения рекламы. Ранее для отключения сбора таких данных пользователям приходилось заходить в настройки мобильного устройства. Теперь же разработчики будут обязаны запрашивать у пользователей разрешение на сбор данных, и пользователям будет проще и быстрее принять соответствующее решение. Если же разработчики не будут соблюдать требования App Tracking Transparency или попытаются обойти их, Apple сможет приостанавливать или удалять их приложения из App Store.

Фактически, собираемые таким образом данные позволяют рекламодателям составлять более детальный портрет пользователя и предлагать ему более релевантную рекламу. Например, на основании поведения пользователя в одном приложении можно сделать вывод, что он хочет купить новую куртку. В таком случае, в другом приложении сразу же может показываться реклама курток. Такая привязка информации осуществляется в рамках уникального идентификационного кода Identifier for Advertisers (IDFA), связанного с устройством пользователя. При этом можно не только показывать целевую рекламу, но и отслеживать её эффективность – оформил ли человек заказ в интернет-магазине компании в Google Chrome после показа рекламы в Instagram.

В дальнейшем разработчики должны будут получить от пользователей явное согласие на сбор таких данных. Вполне логично, что многие пользователи откажутся от подобного отслеживания. В таком случае разработчики по-прежнему смогут использовать другую информацию для таргетинга рекламы, но эта информация не может быть передана другой компании для отслеживания рекламы в соответствии с новой политикой Apple.

Новая политика Apple вызвала критику ряда компаний. В частности, Facebook раскритиковала новые правила приватности iOS в полностраничной газетной рекламе.

Источник: The Verge