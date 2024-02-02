Apple рассматривает выпуск складного смартфона-планшета с диагональю экрана 7-8 дюймов в 2026-2027 годах

Apple рассматривает возможность выпуска раскладного устройства с диагональю от 7 до 8 дюймов. Запуск продукта ожидается в 2026 или 2027 году. Он может стать первым складным устройством Apple, но вряд ли это замена 8,3-дюймовому планшету iPad mini, поскольку, вероятно, будет в другой ценовой категории. Тем более Apple также разрабатывает OLED-дисплеи для iPad mini.

По данным отраслевых источников корейского издания The Lec, Samsung Display и LG Display прислали образы 6-дюймовых и 7-дюймовых складных панелей в Apple еще в прошлом году. По их данным Samsung Display активнее разрабатывает панели для складного дисплея Apple, чем LG Display.

Если будет принято решение о массовом производстве, ожидается, что Samsung изготовит складную панель на своей линейке OLED-дисплеев шестого поколения, на которой изготавливаются OLED-дисплеи для iPhone.

Хотя Apple не подтвердила спецификации своих поздних 7-дюймовых и ранних 8-дюймовых складных продуктов, сообщается, что Apple, Samsung Display и LG Display предлагают разные идеи относительно стекла (Ultra Thin Glass, UTG) и концепции шарниров, которые являются основой механизма продукта. Считается, что это связано с различиями в оценке долговечности и надежности продукта.

В индустрии существует консенсус относительно того, что Apple внесет изменения в iPhone в 2027 году. Тогда исполнится 20 лет со дня выпуска первого iPhone от Apple и 10 лет со дня выпуска первого OLED iPhone.

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