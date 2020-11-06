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Apple: С 8 декабря приложения в App Store или Mac App Store должны обладать «ярлыками конфиденциальности»

Apple: С 8 декабря приложения в App Store или Mac App Store должны обладать «ярлыками конфиденциальности»

Apple: С 8 декабря приложения в App Store или Mac App Store должны обладать «ярлыками конфиденциальности»


Анонсирую очередную версию операционной системы iOS 14, компания Apple добавила и новые функции приватности, включая «ярлыки конфиденциальности». Однако на момент запуска ОС эта функция так и не была внедрена. Тем не менее, уже через месяц она заработает должным образом. Apple заявила, что начиная с 8 декабря, разработчики будут обязаны предоставлять информацию для таких «ярлыков конфиденциальности».

По задумке, «ярлыков конфиденциальности» должны включать подробную информацию о данных, собираемых приложением – аналогично перечню ингредиентов и сведениям о калориях на этикетке продуктов. Ознакомившись с этими сведениями, пользователь уже принимает решение, устанавливать ли такое приложение из iOS App Store или Mac App Store.

Apple: С 8 декабря приложения в App Store или Mac App Store должны обладать «ярлыками конфиденциальности»

Сайт Apple Developer предупреждает, что разработчики будут обязаны раскрывать всю информацию, которую они и их партнёры собирают в рамках приложения. Также они обязаны поддерживать свои «ярлыки» в актуальном состоянии. Например, если приложению необходимо знать точное местоположение пользователя для своей работы, то об этом станет известно ещё до его загрузки. Если функция GPS-отслеживания будет удалена из приложения в одном из обновлений, эту информацию нужно будет обновить и в «ярлыке». Вместе с тем, Apple предлагает некоторые исключения, когда эти ярлыки не являются обязательными.

Несмотря на то, что разработчики обязаны раскрывать эту информацию о собираемых данных, чтобы продолжать выпускать и обновлять приложения, фактически, они предоставляют сведения на основании собственной оценки. Таким образом, некоторые разработчики могут исказить данные.

Источник: The Verge

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