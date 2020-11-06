Apple: С 8 декабря приложения в App Store или Mac App Store должны обладать «ярлыками конфиденциальности»





Анонсирую очередную версию операционной системы iOS 14, компания Apple добавила и новые функции приватности, включая «ярлыки конфиденциальности». Однако на момент запуска ОС эта функция так и не была внедрена. Тем не менее, уже через месяц она заработает должным образом. Apple заявила, что начиная с 8 декабря, разработчики будут обязаны предоставлять информацию для таких «ярлыков конфиденциальности».

По задумке, «ярлыков конфиденциальности» должны включать подробную информацию о данных, собираемых приложением – аналогично перечню ингредиентов и сведениям о калориях на этикетке продуктов. Ознакомившись с этими сведениями, пользователь уже принимает решение, устанавливать ли такое приложение из iOS App Store или Mac App Store.

Сайт Apple Developer предупреждает, что разработчики будут обязаны раскрывать всю информацию, которую они и их партнёры собирают в рамках приложения. Также они обязаны поддерживать свои «ярлыки» в актуальном состоянии. Например, если приложению необходимо знать точное местоположение пользователя для своей работы, то об этом станет известно ещё до его загрузки. Если функция GPS-отслеживания будет удалена из приложения в одном из обновлений, эту информацию нужно будет обновить и в «ярлыке». Вместе с тем, Apple предлагает некоторые исключения, когда эти ярлыки не являются обязательными.

Несмотря на то, что разработчики обязаны раскрывать эту информацию о собираемых данных, чтобы продолжать выпускать и обновлять приложения, фактически, они предоставляют сведения на основании собственной оценки. Таким образом, некоторые разработчики могут исказить данные.

Источник: The Verge