Apple с iOS 18 добавит «режим слухового аппарата» в AirPods Pro, — Марк Гурман

AirPods уже предлагают несколько функций, связанных со здоровьем слуха и доступностью, однако в отчете Марка Гурмана из Bloomberg (через 9to5mac) говорится, что Apple планирует расширить возможности своих наушников новым «режимом слухового аппарата».

Гурман отмечает, что AirPods Pro не получат никаких аппаратных изменений в 2024 году, однако обновятся новым «режимом слухового аппарата» вместе с выходом iOS 18.

Предыдущие функции для слуха на AirPods включали Live Listen, которая была запущена в iOS 12 в 2018 году и позволяла фактически превратить iPhone в микрофон, передавая записанное аудио на наушники. Также в 2021 году Apple представила функцию Conversation Boost, которая усиливала микрофон, чтобы лучше слышать человека, который разговаривает рядом.

Между тем исследование 2022 года показало, что благодаря некоторым функциям для слуха AirPods Pro уже можно сравнить с гораздо более дорогими специализированными устройствами. Стоит отметить и то, что два года назад Управление по продовольствию и медикаментам США установило новые рекомендации, одобряющие категорию слуховых аппаратов, доступных для покупки без рецептов.

Анонс iOS 18 запланирован на июньскую конференцию WWDC и, как ранее отмечал Гурман, Apple рассматривает его как «одно из крупнейших обновлений iOS, если не самое большое в истории компании». В частности речь идет об интеграции функций искусственного интеллекта в Siri, «Сообщения», Apple Music, Keynote, Pages и тому подобное. Также, вероятно, iOS 18 станет похожей на visionOS и получит прозрачные меню.

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