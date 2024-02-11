Apple iOS 18 станет похожей на visionOS и получит прозрачные меню, но это не точно

Операционная система iOS за последние годы почти не претерпевала серьезных изменений интерфейса. Сайт The Verifier сообщает, что скоро это изменится – операционная система для iPhone получит элементы visionOS.

Утверждается, что программа Apple TV на iPadOS 18 будет иметь полупрозрачную панель навигации. Это тот же язык дизайна, который Apple использовала в интерфейсе недавно анонсированной гарнитуры совмещенной реальности Vision Pro.

Первым признаком сайт считает обновление tvOS 17.2, где Apple представила новую боковую панель. Панель сделали полупрозрачной, как у visionOS. Подобные изменения в меню ожидаются iPad на iPadOS 18.

В сообщении упоминается, что Apple планирует изменить дизайн системных программ в iOS 18, включая Safari. iOS 18 может также изменить внешность некоторых меню и элементов системы. Хотя изменения дизайна на данном этапе не подтверждены, компания представит новую версию на своем мероприятии WWDC 2024 года.

По данным сайта Wccftech, этот источник имеет неоднозначную историю, поэтому к информации нужно относиться критично.

Ранее Марк Гурман из Bloomberg утверждал, что iOS 18 может стать для Apple самым большим обновлением за последние годы. Система получит новые функции искусственного интеллекта и «амбициозные изменения по всем аспектам», по словам руководителя отдела разработки программного обеспечения Apple Крейга Федериги. Новая операционная система рассматривается в компании как одно из самых больших обновлений iOS.

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Apple iOS 18 может получить обновленную версию Siri с языковой моделью ИИ, интеграцию ИИ в приложение «Сообщения», Apple Music, в программы iWork и Xcode.