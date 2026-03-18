NVIDIA выпустила DGX Station с 72-ядерным процессором Grace и 496 ГБ LPDDR5X

NVIDIA официально выпустила рабочую станцию DGX Station, представленную на прошлогодней конференции GTC 2025.





Станция создана для разработчиков ПО, исследователей, дата-аналитиков и всех, кто нуждается в значительных вычислительных мощностях для ИИ. В NVIDIA отмечают, что DGX Station уже доступны для заказа, а поставки начнутся в течение ближайших месяцев компаниями ASUS, Dell, Gigabyte, MSI, Supermicro и HP.

DGX Station использует новейший десктопный процессор NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip, который объединяет 72-ядерный CPU Grace и GPU Blackwell Ultra, объединенные интерфейсом NVLink C2C со скоростью 900 ГБ/с. Объем встроенной памяти составляет 784 ГБ. CPU работает в паре с 496 ГБ LPDDR5X со скоростью 396 ГБ/с. GPU имеет 252 ГБ видеопамяти HBM3e со скоростью 7,1 ТБ/с. Оба блока памяти объединены между собой. Это позволяет CPU и GPU использовать память друг друга для максимальной производительности задач, связанных с ИИ.

DGX Station получила три слота PCIe Gen 5 x16, из которых один имеет 16 линий, а остальные 2 по 8. Официально рабочая станция поддерживает установку дискретных графических процессоров в слоты PCIe для выполнения дополнительных задач, таких как моделирование и трассировка лучей. В частности, поддерживаются видеокарты RTX Pro 6000 Workstation Edition, RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, RTX Pro 4000 Blackwell SFF Edition и RTX Pro 2000 Blackwell.





Кроме этого есть 4 слота M.2, аудиоразъемы и USB-порты. DGX Station использует сетевой адаптер NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC со скоростью до 800 Гбит/с через два порта QSFP112. Система призвана ускорять проекты в области ИИ путем подключения до двух станций DGX вместе для масштабирования производительности и широких возможностей для моделирования. Питание осуществляется через 24-контактный разъем ATX, 8-контактный разъем EPS и 3 разъема питания 12V-2×6 для GPU с мощностью 1600 Вт.

Ранее мы писали, что NVIDIA в понедельник продемонстрировала новое поколение платформы для дата-центров — tray-решение для GPU Rubin Ultra. Отдельно NVIDIA делает ставку на связь GPU с новыми CPU Vera: речь идет об Arm-процессорах с 88 ядрами и пропускной способностью NVLink-C2C до 1,8 ТБ/с, что критично для уменьшения задержек в задачах ИИ.

Источник: Tom’sHardware; NVIDIA