iOS 18 должна стать крупнейшим обновлением мобильной ОС Apple. Ее анонсируют в июне на WWDC

Анонс iOS 18 запланирован на июньскую конференцию WWDC, и это будет большое обновление с множеством новых функций искусственного интеллекта. Apple рассматривает iOS 18 как «одно из крупнейших обновлений iOS, если не самое большое в истории компании».

Apple надеется, что iOS 18 может стать ее самым «амбициозным и убедительным» обновлением за последние годы, передаёт 9to5mac. В дополнение к основным новым функциям искусственного интеллекта, в iOS 18 на iPhone будет иметь «гораздо больше». «Руководитель отдела разработки программного обеспечения Apple Крейг Федериги в прошлом году сказал сотрудникам, что ОС под кодовым названием Crystal будет иметь амбициозные изменения во всех аспектах», — сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Мне сказали, что новая операционная система рассматривается в компании как одно из крупнейших обновлений iOS. Учитывая это, конференция для разработчиков Apple в июне должна быть очень интересной.

Гурман ранее сообщал, что Apple планирует ряд новых интеграций ИИ в iOS 18:

Обновленная версия Siri, которая является более интеллектуальной и способна использовать преимущества новой системы ИИ, содержащей технологию больших речевых моделей.

Интеграция ИИ в приложение «Сообщения», которое может «задавать вопросы и автоматически дополнять предложения».

Новые функции ИИ для Apple Music для создания «автоматически сгенерированных плейлистов».

Интеграция генеративного ИИ в приложения iWork, в частности Keynote и Pages.

Добавление функций генеративного ИИ в Xcode, чтобы разработчики могли «быстрее писать новые приложения».

Пока нет никаких дополнительных подробностей о других новых функциях в iOS 18. Однако очевидно, что Apple планирует изменить не только функции искусственного интеллекта.