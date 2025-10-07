Apple усложнила пропуск и игнор будильника на iPhone

Apple выпустила iOS 26.1 Beta 2 — обновление, которое приносит новый способ взаимодействия с будильником на iPhone среди прочего.
Обновленный интерфейс предлагает кнопку-слайдер для отключения сигнала: теперь пользователь должен постараться и провести пальцем дальше по экрану, чтобы выключить будильник полностью, тогда как раньше хватало одного прикосновения (иногда случайного, из-за чего с легкостью можно было и проспать).
Подобный слайдер использовался на iPhone для разблокировки, пока Apple не изменила его в iOS 10 2016 года.
iOS 26.1 beta 2 adds «slide to stop» on your lockscreen for alarms pic.twitter.com/mCKKJkGnqc
— Aaron (@aaronp613) October 6, 2025
Среди других обновлений, которые предлагает вторая бета iOS 26.1: возможность создавать собственные тренировки в приложении «Фитнес» и новый переключатель на экране настроек для автоматической загрузки и установки улучшений безопасности.
Остальные изменения являются скорее визуальными, чем функциональными — например, изменилось выравнивание некоторых заголовков и изображений в приложении «Настройки», названия папок выравниваются слева, а не по центру при их открытии на главном экране, а в разделе «Дисплей» отображаются обои в стиле iOS 26, а не iOS 18.
Для того чтобы опробовать iOS 26.1 Beta 2, нужно предварительно зарегистрироваться на странице бета-версий программного обеспечения Apple, а затем перейти в Настройки > Общие > Обновление программного обеспечения > Бета-обновление и следовать инструкциям на экране, чтобы загрузить последнюю бета-версию на свой iPhone.
