ЕС останется без "передовых" функций iOS 26: Apple анонсирует новые задержки, в дополнение к живому переводу

Похоже, пользователи Apple в ЕС столкнутся с задержками запуска большинства передовых функций iOS 26, вдобавок к «живому» переводу.

Apple говорит, что некоторые новые функции очень трудно «привести в соответствие к DMA» — новому закону ЕС о цифровых рынках, который, по мнению компании, «создал больше трудностей и рисков» для ее клиентов в регионе.

На какие функции распространяются ограничения?

Предварительно было известно о функции «живого» перевода, которая позволяет владельцам AirPods видеть на экране (или прослушивать) перевод того, что говорит собеседник на иностранном языке. Среди прочих: функция iPhone Mirroring, а также показ посещенных мест и желаемых маршрутов в Apple Maps.

Несмотря на свою постоянную оппозицию к DMA, Apple утверждает, что «тратит тысячи часов» в попытках найти пути соблюдения требований закона. Хотя список функций, которые задержатся для ЕС, вероятно, «станет еще длиннее».

«Мы хотим, чтобы наши пользователи в Европе наслаждались теми же инновациями одновременно со всеми остальными и боремся за то, чтобы это стало возможным — даже когда DMA нас замедляет. Но это означает, что список задержанных функций в ЕС, вероятно, станет длиннее. А опыт наших пользователей в ЕС с продуктами Apple будет еще больше отставать», — из заявления Apple.

Выход есть, если хорошо поискать

Дело в том, что правила DMA определяют, что компании должны предоставлять собственные программы и функции устройств на стороннем оборудовании. Однако Apple утверждает, что «не нашла способа» это сделать «без ущерба для безопасности данных и конфиденциальности пользователей».

Хотя стоит отметить, что законы ЕС подействовали на Apple в отдельных случаях: к примеру, в последней бета-версии iOS 26.1 предполагается, что функция «пересылки уведомлений» позволит уведомлениям iPhone появляться на устройствах сторонних производителей, таких как умные часы, конкурирующие с Apple Watch. Бета-версия также содержит ссылку на функцию, которая упростит сопряжение iPhone с аксессуарами сторонних производителей.

Несмотря на то, что беспокойство Apple о конфиденциальности пользователей имеют вполне понятное основание, у компании есть очевидный финансовый интерес: требования DMA разрушают ее давнюю тактику оставлять потребителей в экосистеме только ее собственных продуктов.

Напомним, что в апреле Apple оштрафовали на $580 млн из-за антиконкурентной практики App Store.

Источник: Apple, The Verge