Apple уже разместила заказы на выпуск чипов по 3-нм техпроцессу у TSMC, производство начнётся в 2022 году





На рынок только недавно начали поступать продукты, использующие чипы, изготовленные по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Недавно мы сообщали, что Apple забронировала 80% 5-нм производственных мощностей TSMC на 2021 год. Но на этом компания из Купертино не намерена ограничиваться.

Как свидетельствуют новые данные, сотрудничество между компаниями будет продолжено и в сфере производства чипов, которые в дальнейшем будут выпускаться по нормам 4- и 3-нм технологических процессов. В частности, Apple уже зарезервировала значительную долю будущих производственных заказов на изготовление чипов по 3-нм технологии, которые будут выпускаться в 2022 году. Как сообщают осведомлённые источники, такие чипы будут использоваться в составе будущих устройств iPad и MacBook (процессоры сери A и M). Можно также предположить, что линейка iPhone в 2022 году тоже получит такие процессоры.

Источники в цепочке поставок заявляют, что TSMC планирует начать пробное производство чипов на базе 3-нм техпроцесса во второй половине 2021 года, а в 2022 году уже планируется запустить массовое производство. Также сообщается, что TSMC продолжит опережать Samsung в сфере освоения передовых техпроцессов. Отмечается, что массовое производство по 3-нм технологии TSMC запустит примерно на 6 месяцев раньше, чем Samsung Foundry.

Ранее TSMC заявляла, что её чипы, изготовленные по нормам 3-нм техпроцесса, обеспечат прирост производительности на 10-15% и будут потреблять на 20-25% меньше энергии по сравнению с нынешними устройствами на базе 5-нм технологии.

Источник: gsmarena, phonearena