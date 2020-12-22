Apple забронировала 80% 5-нм производственных мощностей TSMC на 2021 год





Компания TSMC является главным поставщиком процессоров для Apple, которые используются в различных продуктах. И компания из Купертино также признаёт TSMC в качестве ценного делового партнёра, постоянно размещая свои заказы. Как свидетельствуют новые данные, в 2021 году Apple заняла 80% производственных мощностей TSMC, выпускающих продукцию по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

По данным тайваньских источников, Apple получила не имеющий равных заказ на производственные мощности TSMC. Помимо Apple, производство чипов по нормам 5-нм техпроцесса у TSMC также заказывают Qualcomm, MediaTek, Broadcom и другие компании. Но им суммарно остаётся лишь 20% производственных мощностей. Дополнительно сообщается, что в первом квартале 2021 года начнётся массовое производство чипов на третьей линии завода TSMC. С дополнительными производственными линиями компания должна обрабатывать около 9000 кремниевых пластин каждый месяц.

В 2021 году ожидается выход ряда новых продуктов Apple, которые, вероятно, будут содержать чипы, изготовленные компанией TSMC по нормам 5-нанометрового технологического процесса. При этом следует учитывать, что TSMC предлагает несколько разновидностей 5-нм производства: стандартный 5-нм техпроцесс, техпроцесс 5-нм+ и улучшенный 5-нм техпроцесс. Пока нет сведений о том, какие именно производственные технологии будут использоваться для изготовления чипов Apple.

Источник: wccftech