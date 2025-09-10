Apple выпустила RC iOS 26, которая выйдет для всех 15 сентября: официальные примечания с перечнем улучшений

После презентации «Awe dropping» 9 сентября Apple выпустила RC iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и другие новые версии операционных систем.

Ключевые обновления станут доступными пользователям уже с 15 сентября. Вместе с RC-версией iOS 26 Apple обнародовала примечания с перечнем улучшений.

Технически эти примечания не охватывают отдельно каждую новую функцию, которые должны появиться вместе с iOS 26, однако дают неплохой обзор того, что будет в новой ОС.

Интерфейс

Дизайн Liquid Glass призван сделать взаимодействие пользователей с устройствами Apple еще более приятным. Этот интерфейс преломляет свет и динамично реагирует на контент и действия пользователя.

Адаптивное время на главном экране плавно подстраивается под доступное пространство, дополняя имеющиеся темы и фото, и реагируя на появление уведомлений и событий в режиме реального времени.

Функция Spatial scenes превращает обычные фото на экране в динамические 3D-изображения, интеллектуально отделяя объекты от фона, что заставляет изображение смещаться и двигаться при наклоне iPhone.

Благодаря интерфейсу Liquid Glass, значки приложений получают новые функции настройки с использованием обновленных светлых или темных оттенков и нового прозрачного вида.

Анимация обложек музыкальных альбомов делает воспроизведение треков еще более увлекательным. Поддерживаемые музыкальные альбомы получат полноэкранные анимации.

Apple Intelligence

Теперь та же комбинация, что делает скриншот экрана, сможет больше рассказать о содержании каждого приложения.

Функция выделения позволит выделить что угодно конкретное на экране.

Перейти к результатам поиска в браузере можно будет на основе того, что есть на экране, а узнать всю необходимую информацию — задав вопрос ChatGPT.

Функция живого перевода позволит переводить входящие сообщения, включая групповые, и отправлять ответы, которые будут переводиться на необходимый язык сразу после отправки.

В FaceTime во время звонка на экране будут появляться субтитры с переводом в режиме реального времени.

В приложении «Телефон» аудио-сообщения будут переводиться и озвучиваться в режиме реального времени. Пользователи смогут следить за транскрипцией во время разговора по громкой связи.

С AirPods пользователи смогут слышать перевод без помощи рук, когда кто-то рядом разговаривает на другом языке.

Apple Intelligence получит новые инструменты, такие как Image Playground, и другие, что позволит генерировать изображения на основе текста и фото пользователей из галереи.

Новая функция «Use model» позволит корректировать запросы для улучшения выдачи ответов системой Apple Intelligence.

Функция Genmoji позволит объединять между собой 2 эмодзи, или добавлять к эмодзи описание.

Пользователи смогут добавлять выражения лиц к своим Genmoji, делая персонажей счастливыми, шокированными и другими.

Genmoji также можно будет выбирать прическу и, например, бороду на лице, вдохновляясь фото реальных людей из галереи.

С помощью ChatGPT пользователи смогут выбирать дополнительные стили, такие как «Масляная живопись» или «Аниме» при генерации изображений.

Камера

Оптимизированный дизайн упростит доступ пользователей к режимам фото и видеосъемки.

Советы по уходу за состоянием объектива будут сообщать, когда его необходимо будет почистить от грязи для максимально четких фото.

Новый жест AirPods позволяет сделать фотографию или начать запись видео, просто нажав на корпус наушников AirPods 4 и AirPods Pro 2.

Отдельные вкладки для «Библиотеки» и «Коллекции» облегчат навигацию, а доступ к функции поиска можно будет получить при любой конфигурации.

Вид коллекций можно будет настраивать с помощью трех различных вариантов макета, а также легко сворачивать и изменять их порядок.

Распознавание событий, таких как концерты или спортивные мероприятия, позволят пользователям получать подробную информацию о них и получать доступ к связанному с ними контенту.

Телефон

Новый унифицированный макет будет объединять избранное, недавние и голосовые сообщения.

Фильтрация звонков позволит фильтровать входящие звонки с неизвестных номеров, узнать имя звонившего и причину звонка еще до того, как зазвонит телефон.

Отфильтрованные звонки с неизвестных номеров можно будет поместить в новую область списка звонков.

Функция Hold Assist будет удерживать место пользователей в очереди, пока они ждут разговора с оператором, и сообщит, когда можно будет перейти к разговору.

Фильтрация неизвестных отправителей поможет контролировать, кто может с вами связаться, и будет размещать заблокированные сообщения в новую область списка сообщений.

Для более личных разговоров или переписки можно будет создавать особые фоны. Можно использовать встроенные фоны, собственные фотографии или изображения, созданные с помощью Image Playground.

Опросы могут помочь пользователям узнать, готовы ли все гости к ужину или принять решение о подарке для всей семьи.

Ряд индексаторов набора текста поможет узнать, кто собирается принять участие в разговоре.

CarPlay

Новый дизайн с использованием Liquid Glass поможет сделать каждую область взаимодействия на панели инструментов индивидуальной и обеспечит новый дизайн панели вкладок для удобной навигации в приложениях.

Компактный дизайн для входящих звонков позволяет легко следить за каждым поворотом в навигационных приложениях.

Функция Tapbacks в приложении «Сообщения» позволит легко реагировать на сообщения во время вождения, например, показывая большой палец вверх или сердце.

Закрепленные разговоры отображаются в верхней части сообщений, что позволяет легко перейти к самым актуальным разговорам.

Стек виджетов можно найти слева от панели инструментов для быстрого и легкого просмотра любимых приложений.

Активные события автоматически отображаются на панели мониторинга, что позволяет легко отслеживать события в режиме реального времени за рулем.

Навигация

Функция «Посещенные места» позволит iPhone определять места, которые вы посещаете, например, рестораны или магазины, чтобы вы могли легко найти их в библиотеке Карт и поделиться ими.

Функция «Предпочтительные маршруты» оптимизирует частые поездки, изучая маршруты, по которым пользователь ездит наиболее часто.

Музыка

Перевод и произношение текстов песен помогут пользователям понять смысл любимых песен и позволят легко подпевать, даже без знания соответствующего языка.

AutoMix миксует одну песню с другой, подобно диджею, растягивая время и подбирая ритм для обеспечения непрерывного воспроизведения.

Для быстрого и удобного воспроизведения музыкальных треков, песни, альбомы, плейлисты и прочее можно закреплять в верхней части библиотеки.

Кошелёк

Обновленные посадочные талоны предоставляют больше доступа к актуальной информации о рейсах и аэропортах, а также быстрый доступ к функциям приложений авиакомпаний.

Отслеживание заказов (бета-версия) использует Apple Intelligence для поиска электронных писем, отправленных продавцами или службами доставки, и собирает все сведения о заказе, уведомления о ходе выполнения и другую информацию в одном месте в приложении Wallet.

При оплате покупок с помощью Apple Pay в магазине на iPhone доступны варианты рассрочки от банка или поставщика карты для покупок с помощью кредитки и дебетовой карты.

Игры

New app — универсальное приложение для игр на iPhone.

Игровые результаты можно будет отслеживать в режиме реального времени и также смотреть, в какие игры играют друзья.

Пользователи смогут получить доступ ко всей библиотеке игр, включая новые и предыдущие загрузки в App Store и Apple Arcade.

Рекомендации по загрузке новых игр будут базироваться на предыдущих игровых предпочтениях пользователей.

Защита детей в сети

Запросы на связь предоставят детям возможность отправлять запросы родителям, когда появляются новые абоненты, с которыми они хотят общаться.

Имеющиеся учетные записи можно будет легко превращать в учетные записи для детей для полноценного пользования инструментами защиты детей в сети.

Возможности, соответствующие возрастным требованиям в приложениях, дают родителям возможность позволять детям сообщать о своем возрастном диапазоне сторонним приложениям, чтобы они могли получить доступ к контенту и функциям, которые подходят для их возрастной группы.

Функция безопасности связи теперь распространяется и на случаи обнаружения откровенного контента во время прямых звонков FaceTime, а также размытия наготы в совместных альбомах в приложении «Фото».

Доступность

Метки доступности на страницах продуктов в App Store сообщают, доступны ли функции, такие как VoiceOver, голосовое управление и субтитры, в приложениях и играх до их загрузки.

Accessibility Reader упрощает чтение текста в любой программе, предоставляя новые способы настройки текста с расширенными возможностями настройки шрифта, цвета и интервалов, а также поддержкой языкового контента.

Braille Access помогает делать заметки, читать документы, получать доступ к живым субтитрам, запускать приложения и выполнять другие задачи с помощью подключенного дисплея Брайля.

Другие возможности

Preview — это новое приложение на iPhone, предназначенное для просмотра и редактирования PDF-файлов, с такими мощными функциями, как автозаполнение, сканер документов и возможности экспорта.

FaceTime получил обновленную целевую страницу, на которой размещены персонализированные постеры с контактами для недавних звонков и видео, которые воспроизводятся при прокрутке.

Функция напоминаний использует Apple Intelligence для определения соответствующих задач, когда пользователь отправляет электронное письмо, ссылку, заметку или другой текст в приложение «Напоминания».

Локальный захват записывает высококачественный звук и видео с iPhone во время любого вызова видеоконференции, позволяя создавать интервью или подкасты с максимально четкими записями.

Средство выбора аудиовхода в Пункте управления позволяет легко выбрать нужный микрофон для каждого приложения, в том числе в Интернете.

Расчетное время зарядки позволяет узнать, сколько времени понадобится вашему iPhone для зарядки.

Функция адаптивного питания анализирует типичный расход заряда аккумулятора и в дни его более интенсивного использования автоматически корректирует его, помогая продлить время работы аккумулятора в течение дня (iPhone 15 Pro и более новые модели).

Функция регистрации артериального давления в программе «Здоровье» может отправлять напоминания о необходимости измерить артериальное давление и создать отчет в формате PDF для врача.

Новая вкладка «Тренировка» в приложении «Фитнес» позволяет отслеживать тренировки, поэтому пользователи могут отслеживать такие показатели, как темп и расстояние, и даже больше, если у них есть совместимый пульсометр, например AirPods Pro 3. Если есть Apple Watch, можно воспользоваться большим экраном и использовать такие функции, как создание индивидуальной тренировки.

Функция адаптивной температуры автоматически настраивает термостат на желаемую для пользователя температуру, когда он едет домой, и экономит электроэнергию, когда человек уходит куда-то на целый день или отправляется в отпуск.

Пользовательские параметры отсрочки позволяют настроить длительность отсрочки после срабатывания будильника: от 1 до 15 минут.

История паролей отображает хронологию изменений, внесенных в учетную запись Passwords, включая историю предыдущих паролей и сгенерированных надежных паролей.

Notes позволяет импортировать и экспортировать файлы в формате Markdown.

Источник: 9to5mac