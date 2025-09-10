Apple выпустила RC iOS 26, которая выйдет для всех 15 сентября: официальные примечания с перечнем улучшений

После презентации «Awe dropping» 9 сентября Apple выпустила RC iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и другие новые версии операционных систем.
Ключевые обновления станут доступными пользователям уже с 15 сентября. Вместе с RC-версией iOS 26 Apple обнародовала примечания с перечнем улучшений.
Технически эти примечания не охватывают отдельно каждую новую функцию, которые должны появиться вместе с iOS 26, однако дают неплохой обзор того, что будет в новой ОС.
Интерфейс
- Дизайн Liquid Glass призван сделать взаимодействие пользователей с устройствами Apple еще более приятным. Этот интерфейс преломляет свет и динамично реагирует на контент и действия пользователя.
- Адаптивное время на главном экране плавно подстраивается под доступное пространство, дополняя имеющиеся темы и фото, и реагируя на появление уведомлений и событий в режиме реального времени.
- Функция Spatial scenes превращает обычные фото на экране в динамические 3D-изображения, интеллектуально отделяя объекты от фона, что заставляет изображение смещаться и двигаться при наклоне iPhone.
- Благодаря интерфейсу Liquid Glass, значки приложений получают новые функции настройки с использованием обновленных светлых или темных оттенков и нового прозрачного вида.
- Анимация обложек музыкальных альбомов делает воспроизведение треков еще более увлекательным. Поддерживаемые музыкальные альбомы получат полноэкранные анимации.
Apple Intelligence
- Теперь та же комбинация, что делает скриншот экрана, сможет больше рассказать о содержании каждого приложения.
- Функция выделения позволит выделить что угодно конкретное на экране.
- Перейти к результатам поиска в браузере можно будет на основе того, что есть на экране, а узнать всю необходимую информацию — задав вопрос ChatGPT.
- Функция живого перевода позволит переводить входящие сообщения, включая групповые, и отправлять ответы, которые будут переводиться на необходимый язык сразу после отправки.
- В FaceTime во время звонка на экране будут появляться субтитры с переводом в режиме реального времени.
- В приложении «Телефон» аудио-сообщения будут переводиться и озвучиваться в режиме реального времени. Пользователи смогут следить за транскрипцией во время разговора по громкой связи.
- С AirPods пользователи смогут слышать перевод без помощи рук, когда кто-то рядом разговаривает на другом языке.
- Apple Intelligence получит новые инструменты, такие как Image Playground, и другие, что позволит генерировать изображения на основе текста и фото пользователей из галереи.
- Новая функция «Use model» позволит корректировать запросы для улучшения выдачи ответов системой Apple Intelligence.
- Функция Genmoji позволит объединять между собой 2 эмодзи, или добавлять к эмодзи описание.
- Пользователи смогут добавлять выражения лиц к своим Genmoji, делая персонажей счастливыми, шокированными и другими.
- Genmoji также можно будет выбирать прическу и, например, бороду на лице, вдохновляясь фото реальных людей из галереи.
- С помощью ChatGPT пользователи смогут выбирать дополнительные стили, такие как «Масляная живопись» или «Аниме» при генерации изображений.
Камера
- Оптимизированный дизайн упростит доступ пользователей к режимам фото и видеосъемки.
- Советы по уходу за состоянием объектива будут сообщать, когда его необходимо будет почистить от грязи для максимально четких фото.
- Новый жест AirPods позволяет сделать фотографию или начать запись видео, просто нажав на корпус наушников AirPods 4 и AirPods Pro 2.
- Отдельные вкладки для «Библиотеки» и «Коллекции» облегчат навигацию, а доступ к функции поиска можно будет получить при любой конфигурации.
- Вид коллекций можно будет настраивать с помощью трех различных вариантов макета, а также легко сворачивать и изменять их порядок.
- Распознавание событий, таких как концерты или спортивные мероприятия, позволят пользователям получать подробную информацию о них и получать доступ к связанному с ними контенту.
Телефон
- Новый унифицированный макет будет объединять избранное, недавние и голосовые сообщения.
- Фильтрация звонков позволит фильтровать входящие звонки с неизвестных номеров, узнать имя звонившего и причину звонка еще до того, как зазвонит телефон.
- Отфильтрованные звонки с неизвестных номеров можно будет поместить в новую область списка звонков.
- Функция Hold Assist будет удерживать место пользователей в очереди, пока они ждут разговора с оператором, и сообщит, когда можно будет перейти к разговору.
- Фильтрация неизвестных отправителей поможет контролировать, кто может с вами связаться, и будет размещать заблокированные сообщения в новую область списка сообщений.
- Для более личных разговоров или переписки можно будет создавать особые фоны. Можно использовать встроенные фоны, собственные фотографии или изображения, созданные с помощью Image Playground.
- Опросы могут помочь пользователям узнать, готовы ли все гости к ужину или принять решение о подарке для всей семьи.
- Ряд индексаторов набора текста поможет узнать, кто собирается принять участие в разговоре.
CarPlay
- Новый дизайн с использованием Liquid Glass поможет сделать каждую область взаимодействия на панели инструментов индивидуальной и обеспечит новый дизайн панели вкладок для удобной навигации в приложениях.
- Компактный дизайн для входящих звонков позволяет легко следить за каждым поворотом в навигационных приложениях.
- Функция Tapbacks в приложении «Сообщения» позволит легко реагировать на сообщения во время вождения, например, показывая большой палец вверх или сердце.
- Закрепленные разговоры отображаются в верхней части сообщений, что позволяет легко перейти к самым актуальным разговорам.
- Стек виджетов можно найти слева от панели инструментов для быстрого и легкого просмотра любимых приложений.
- Активные события автоматически отображаются на панели мониторинга, что позволяет легко отслеживать события в режиме реального времени за рулем.
Навигация
- Функция «Посещенные места» позволит iPhone определять места, которые вы посещаете, например, рестораны или магазины, чтобы вы могли легко найти их в библиотеке Карт и поделиться ими.
- Функция «Предпочтительные маршруты» оптимизирует частые поездки, изучая маршруты, по которым пользователь ездит наиболее часто.
Музыка
- Перевод и произношение текстов песен помогут пользователям понять смысл любимых песен и позволят легко подпевать, даже без знания соответствующего языка.
- AutoMix миксует одну песню с другой, подобно диджею, растягивая время и подбирая ритм для обеспечения непрерывного воспроизведения.
- Для быстрого и удобного воспроизведения музыкальных треков, песни, альбомы, плейлисты и прочее можно закреплять в верхней части библиотеки.
Кошелёк
- Обновленные посадочные талоны предоставляют больше доступа к актуальной информации о рейсах и аэропортах, а также быстрый доступ к функциям приложений авиакомпаний.
- Отслеживание заказов (бета-версия) использует Apple Intelligence для поиска электронных писем, отправленных продавцами или службами доставки, и собирает все сведения о заказе, уведомления о ходе выполнения и другую информацию в одном месте в приложении Wallet.
- При оплате покупок с помощью Apple Pay в магазине на iPhone доступны варианты рассрочки от банка или поставщика карты для покупок с помощью кредитки и дебетовой карты.
Игры
- New app — универсальное приложение для игр на iPhone.
- Игровые результаты можно будет отслеживать в режиме реального времени и также смотреть, в какие игры играют друзья.
- Пользователи смогут получить доступ ко всей библиотеке игр, включая новые и предыдущие загрузки в App Store и Apple Arcade.
- Рекомендации по загрузке новых игр будут базироваться на предыдущих игровых предпочтениях пользователей.
Защита детей в сети
- Запросы на связь предоставят детям возможность отправлять запросы родителям, когда появляются новые абоненты, с которыми они хотят общаться.
- Имеющиеся учетные записи можно будет легко превращать в учетные записи для детей для полноценного пользования инструментами защиты детей в сети.
- Возможности, соответствующие возрастным требованиям в приложениях, дают родителям возможность позволять детям сообщать о своем возрастном диапазоне сторонним приложениям, чтобы они могли получить доступ к контенту и функциям, которые подходят для их возрастной группы.
- Функция безопасности связи теперь распространяется и на случаи обнаружения откровенного контента во время прямых звонков FaceTime, а также размытия наготы в совместных альбомах в приложении «Фото».
Доступность
- Метки доступности на страницах продуктов в App Store сообщают, доступны ли функции, такие как VoiceOver, голосовое управление и субтитры, в приложениях и играх до их загрузки.
- Accessibility Reader упрощает чтение текста в любой программе, предоставляя новые способы настройки текста с расширенными возможностями настройки шрифта, цвета и интервалов, а также поддержкой языкового контента.
- Braille Access помогает делать заметки, читать документы, получать доступ к живым субтитрам, запускать приложения и выполнять другие задачи с помощью подключенного дисплея Брайля.
Другие возможности
- Preview — это новое приложение на iPhone, предназначенное для просмотра и редактирования PDF-файлов, с такими мощными функциями, как автозаполнение, сканер документов и возможности экспорта.
- FaceTime получил обновленную целевую страницу, на которой размещены персонализированные постеры с контактами для недавних звонков и видео, которые воспроизводятся при прокрутке.
- Функция напоминаний использует Apple Intelligence для определения соответствующих задач, когда пользователь отправляет электронное письмо, ссылку, заметку или другой текст в приложение «Напоминания».
- Локальный захват записывает высококачественный звук и видео с iPhone во время любого вызова видеоконференции, позволяя создавать интервью или подкасты с максимально четкими записями.
- Средство выбора аудиовхода в Пункте управления позволяет легко выбрать нужный микрофон для каждого приложения, в том числе в Интернете.
- Расчетное время зарядки позволяет узнать, сколько времени понадобится вашему iPhone для зарядки.
- Функция адаптивного питания анализирует типичный расход заряда аккумулятора и в дни его более интенсивного использования автоматически корректирует его, помогая продлить время работы аккумулятора в течение дня (iPhone 15 Pro и более новые модели).
- Функция регистрации артериального давления в программе «Здоровье» может отправлять напоминания о необходимости измерить артериальное давление и создать отчет в формате PDF для врача.
- Новая вкладка «Тренировка» в приложении «Фитнес» позволяет отслеживать тренировки, поэтому пользователи могут отслеживать такие показатели, как темп и расстояние, и даже больше, если у них есть совместимый пульсометр, например AirPods Pro 3. Если есть Apple Watch, можно воспользоваться большим экраном и использовать такие функции, как создание индивидуальной тренировки.
- Функция адаптивной температуры автоматически настраивает термостат на желаемую для пользователя температуру, когда он едет домой, и экономит электроэнергию, когда человек уходит куда-то на целый день или отправляется в отпуск.
- Пользовательские параметры отсрочки позволяют настроить длительность отсрочки после срабатывания будильника: от 1 до 15 минут.
- История паролей отображает хронологию изменений, внесенных в учетную запись Passwords, включая историю предыдущих паролей и сгенерированных надежных паролей.
- Notes позволяет импортировать и экспортировать файлы в формате Markdown.
Источник: 9to5mac
