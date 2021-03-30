Apple запустит в Украине программу сертификации независимых сервисных центров до конца 2021 года

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Компания Apple заявила о расширении программы Independent Repair Provider, что должно облегчить поиск мастерской для ремонта техники Apple в случае такой необходимости.

Участники программы Independent Repair Provider могут проводить ремонт устройств Apple, получают от компании необходимые оригинальные компоненты для ремонта, средства диагностики, инструменты, инструкции по проведению ремонта, а также имеют возможность обучать сотрудников. Ранее программа работала лишь в США, Канаде и Европе. Но теперь Apple расширяет сферу действия Independent Repair Provider на четыре десятка дополнительных стран. Мастерские в этих странах смогут присоединяться к программе уже в конце этой недели.

Более того, Apple не намерена останавливать на этом и планирует расширить действие программы Independent Repair Provider на «почти все страны, где продаётся продукция Apple». Позже в этом году программа начнёт работать примерно ещё в сотне дополнительных стран и территорий, включая Украину. Однако более точные сроки пока не называются.

Чтобы принять участие в программе, претенденты должны отправить заявку в Apple. После одобрения они смогут проводить ремонты наиболее распространённых проблем. Они будут получать от Apple оригинальные смогут покупать только ограниченное количество оригинальных материалов, таких как батареи, экраны и диагностические инструменты. Более сложные ремонты предстоит проводить через авторизованные сервисные центры, иначе можно лишиться гарантии.

Присоединение к программе Independent Repair Provider требует подписания контракта, который даёт Apple право проверять ремонтные мастерские и штрафовать их при выявлении нарушений.

Источник: The Verge