Арестованы производители поддельных телефонов Samsung — изъяты сотни фальшивок

В Индии правоохранители разоблачили масштабную схему по нелегальной сборке и продаже поддельных премиальных смартфонов Samsung. Во время спецоперации в районе Карол-Багх в Дели полиция арестовала четырех человек, в том числе вероятного организатора схемы. Всего изъяли более 500 фальшивых телефонов.

Рейд провели в ночь с 13 на 14 декабря после получения оперативной информации. В магазине в районе Беадонпура подозреваемые собирали «премиальные смартфоны Samsung» из комплектующих, которые завозили из Китая. После этого устройства продавали как новые на открытом рынке.

Полиция сообщила об изъятии 512 поддельных смартфонов Samsung, среди которых были модели серий Ultra, Fold и Flip. Вместе с готовыми устройствами правоохранители конфисковали 124 материнские платы, 138 аккумуляторов, 459 фальшивых IMEI-наклеек с маркировкой Made in Vietnam, а также специализированные инструменты для сборки телефонов.

По данным следствия, участники схемы закупали материнские платы, камеры, динамики, корпуса и заднее стекло в Китае. После сборки таких конструкторов они наклеивали поддельные IMEI и продавали смартфоны по цене от 35 тыс. до 40 тыс. индийских рупий ($390-450) за единицу, выдавая их за оригинальные устройства Samsung.

Задержанных идентифицировали как Хакима (36 лет), Мехтаба Ахмада Ансари (36 лет), Рави Ахуja (36 лет) и Рахула (33 года). Всех арестовали непосредственно во время рейда. Во время допросов следователи установили, что именно Хаким был организатором схемы. Несмотря на образование только до 8 класса, он координировал импорт компонентов и процесс сборки смартфонов, ориентируясь на наиболее популярные и дорогие модели Samsung, которые пользуются стабильным спросом.

Полиция открыла уголовное производство по статьям Закона о телекоммуникациях Индии, а также по статьям о мошенничестве и предоставлении ложной информации. Сейчас продолжается дальнейшее расследование: правоохранители пытаются проследить цепь поставок, установить покупателей и выявить более широкую сеть, связанную с производством и сбытом поддельных премиальных смартфонов.

Источник: indianexpress