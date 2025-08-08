Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.

Компания Samsung Electronics Украина сообщила о начале продаж новых мобильных устройств, анонсированных на недавнем мероприятии Samsung Unpacked. Речь идет о складных смартфонах Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7, а также новой серии смарт-часов Galaxy Watch8.

Samsung Galaxy Fold7

Galaxy Fold7 стал еще тоньше (8,9 мм в сложенном состоянии) и легче (215 г) благодаря новому шарниру Armor FlexHinge и алюминиевому каркасу Armor Aluminum. У смартфона увеличились дисплеи: внешний — 6,5″ (2520×1080, 120 Гц, 2600 нит), внутренний — 8″ (2184×1968, Dynamic AMOLED 2x, 1-120 Гц). Оба защищены современным стеклом (Gorilla Glass Ceramic 2 и Victus 2), а фронтальные камеры — по 10 МП. Поддержки S Pen нет.

Основная камера — 200 МП (ISOCELL HP2), как у Galaxy S25 Ultra, плюс 10 МП телефото с 3х зумом и 12 МП сверхширокоугольная с Dual Pixel AF. Внутри разместился процессор Snapdragon 8 Elite, 12 или 16 ГБ ОЗУ и накопитель емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Fold7 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч и поддерживает зарядку: 25 Вт проводную, 15 Вт беспроводную, 4,5 Вт реверсивную.

Смартфон Samsung Galaxy Fold7 доступен в цветах: Серебристо-голубой, Глубокий черный, Серебристо-серый по цене от 84 999 грн.

Samsung Galaxy Flip7

Galaxy Flip7 получил больший внешний дисплей FlexWindow — 4,1″ Super AMOLED (948×1048, 120 Гц, 2600 нит) с очень тонкими рамками (1,25 мм) и поддержкой приложений и Google Gemini. Внутренний дисплей Dynamic AMOLED 2X вырос до 6,9″ (2520×1080, 1-120 Гц, 2600 нит). Оба экрана защищены Gorilla Glass Victus 2. Устройство стало тоньше (13,7 мм в сложенном виде) и легче (188 г), имеет защиту IP48.

Flip7 работает на чипе Exynos 2500 с 12 ГБ ОЗУ и накопителем емкостью 256 или 512 ГБ. Аккумулятор увеличили до 4300 мА-ч с поддержкой 25 Вт проводной и беспроводной зарядки. Основная камера двойная: 50 МП с OIS + 12 МП ультраширик; фронтальная — 10 МП. Смартфон поставляется с Android 16 и One UI 8, поддерживает функции ИИ для экранов и камеры.

Раскладушка Galaxy Flip7 доступна в цветах: Серебристо-голубой, Глубокий черный, Красный коралл по цене от 49 999 грн.

В то же время Samsung предложила более доступную версию Galaxy Flip7 FE, которую по сути можно назвать переизданием Flip6. Она использует немного меньший 6,7-дюймовый внутренний дисплей, 3,4-дюймовый внешний экран, чипсет Exynos 2400 из прошлогодней серии Galaxy S24, только 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Емкость батареи составляет 4000 мА∙ч. Камеры такие же, как у обычного Flip7.

Версия Samsung Galaxy Flip7 FE доступна в черном и белом цветах по цене 41 999 грн.

Samsung Galaxy Watch8

Смартчасы Galaxy Watch8 стали самым тонким устройством в серии — всего 8,6 мм толщиной. Доступны в корпусах 40 мм и 44 мм с круглыми Super AMOLED-дисплеями диагональю 1,34″ (438×438) и 1,47″ (480×480) соответственно, с пиковой яркостью 3000 нит. Работает на новом чипе Exynos W1000 в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Емкость батареи составляет 325 мА-ч (40 мм) или 435 мА-ч (44 мм), поддерживается быстрая беспроводная зарядка.

Среди датчиков: BioActive Sensor, термометр, акселерометр, барометр, гироскоп, освещенность, компас. Модель имеет защиту 5ATM, IP68, MIL-STD-810H, поддерживает LTE, Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. Новинка работает на Wear OS 6 с One UI 8 Watch, имеет интеграцию с Google Gemini для голосовых команд и расширенные функции уведомлений и виджетов.

Умные часы Galaxy Watch8 имеют цвета графитовый и серебряный и поступили в продажу в Украине по цене 14 999 грн.

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Galaxy Watch8 Classic вернул физический вращающийся безель и добавил новую кнопку быстрого доступа. Эта модель имеет только один размер — 46 мм, с 1,34-дюймовым Super AMOLED-дисплеем (438×438 пикселей) и толщиной корпуса 10,6 мм. Батарея выросла до 425 мА-ч. Это компактнее, чем у Watch6 Classic, но сохраняет удобство управления.

Смартчасы оснащены чипом Exynos W1000, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ (в 4 раза больше, чем у предшественника). Устройство содержит тот же набор сенсоров и поддерживает LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. Оно работает под управлением One UI 8 Watch на базе Wear OS 6, с улучшенным интерфейсом, ИИ-ассистентом Gemini и новыми функциями для здоровья и управления приложениями.

Модель Galaxy Watch8 Classic в черном и белом цветах стоит от 19 999 грн.

Украинским покупателям также предлагается версия Galaxy Watch Ultra в цветах титановый серый, титановый серебряный и новый титановый синий. Цена составляет 28 999 грн.

При покупке складных смартфонов Fold7, Flip7 или Flip7 FE пользователи получают бесплатный доступ на 6 месяцев к Google AI Pro и 2 ТБ облачного хранилища.