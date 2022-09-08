«Архив Стива Джобса» — семья и друзья запустили памятный сайт о жизни сооснователя Apple

Архив Стива Джобса – организация, посвященная технологическому титану. Сейчас сайт очень простой. В верхней части расположено поэтическое электронное письмо о восхищении человечеством, которое Джобс отправил самому себе.

Прокрутив сайт вниз, можно увидеть некоторые примечательные цитаты Джобса, в том числе некоторые из его знаменитой речи на церемонии вручения дипломов в Стэнфорде в 2005 году . В конце краткое описание архива «О нас». Видео и аудиоматериалы Джобса будут добавляться постепенно.

«С уважением к прошлому и надеждой на будущее Архив Стива Джобса предлагает людям инструменты и возможности внести свой вклад», — говорится на сайте. «Мы создаем программы, стипендии и партнерские отношения, которые отражают ценности Стива и продвигают вперед его чувство возможностей».

В пресс-релизе также говорится, что архив будет служить хранилищем исторических материалов, касающихся Стива, некоторые из которых никогда ранее не публиковались. Объявления о новых предложениях и проектах будут сделаны в ближайшие месяцы.

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Архив был представлен Лорен Пауэлл-Джобс, вдовой харизматичного главы Apple, на конференции Vox Media Code в среду. «Несмотря на то, что у нас есть некоторые артефакты и реальный реальный материал, в архиве гораздо больше идей», — сказала она.

По словам Пауэлл-Джобс, архив «основывается на представлении Стива о том, что за пределами естественного мира все находятся в искусственной среде и все системы, которые управляют нашей жизнью на планете, были построены и спроектированы другими людьми. Как только у вас появляется такое видение мира, вы понимаете, что вы, как человек, можете изменить окружающее, можете подтолкнуть его, возможно, можете подвергнуть его сомнению или расширить. Так происходит человеческий прогресс».

Источник: The Verge