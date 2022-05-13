Тони Фаделл: Стив Джобс хотел, чтобы в оригинальном iPhone не было слота для SIM-карты

В сети циркулируют слухи, что Apple может вскоре выпустить iPhone без физического слота для SIM-карты. И если эти слухи подтвердятся, то компания наконец реализует видение Стива Джобса в отношении оригинального iPhone. Об этом заявляет бывший вице-президент направления iPod Тони Фаделл.

В одном из недавних интервью Фаделл рассказал, что Стив Джобс хотел, чтобы iPhone был бесшовным устройством, в котором не было слота для SIM-карты. Очевидно, Джобс был более заинтересован в использовании стандарта сотовой связи CDMA, а не GSM. На то время внедрением технологии CDMA занимался оператор Verizon. Но Фаддел отговорил руководителя Apple от этой идеи, продемонстрировав рыночные данные. Они свидетельствовали, что распространение стандарта связи CDMA было слишком низким, чтобы это было возможным вариантом использования для iPhone.

Фактически, Apple всё же выпустила iPhone без SIM-карты, но только в середине обычного цикла выпуска iPhone – в январе 2011 года. Тогда вышла CDMA-версия iPhone 4 для сети Verizon. Слот для SIM-карты вернулся в CDMA-версии iPhone 4S, но он не поддерживался Verizon.

В конце прошлого года бразильский сайт Blog do iPhone заявил, что модели iPhone 15 Pro могут не иметь физического слота для SIM-карты по крайней мере в некоторых странах и регионах. Затем ресурс MacRumors получил документ от анонимного информатора, в котором говорилось, что Apple посоветовала крупным операторам связи США подготовиться к запуску смартфонов только с eSIM уже в сентябре 2022 года. Таким образом, уже некоторые версии iPhone 14 могут выйти без физического слота для SIM-карты. Однако проблема состоит в том, что функциональные возможности eSIM доступны не во всех странах, так что наиболее полного охвата рынка Apple будет вынуждена и далее выпускать смартфоны со слотом nano-SIM. Поддержка eSIM доступна более чем в 60 странах (в том числе в Украине), с перечнем которых можно ознакомиться на сайте компании.

Источник: macrumors