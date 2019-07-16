Армия США начнет испытания боевых роботов RCV уже в 2020 году





Армия США заявляет, что в следующем году она проведёт боевые испытания нового боевого робота – Robotic Combat Vehicle (RCV). Фактически в тестировании не будут принимать участие машины, предназначенные для фактического участия в боевых действиях. Вместо этого планируется провести демонстрацию технологий, которые в дальнейшем могут быть внедрены на роботизированных платформах, используемых солдатами в будущем.

Роботы RCV построены на базе платформы бронетранспортёра M113. Они будут управлять солдатами-операторами, находящимися в Mission Enabler Technologies-Demonstrator (MET-D), которые представляют собой модернизированную боевую машину на гусеничной платформе Брэдли. При этом MET-D будут оснащены камерами и необитаемой башней, а управлять её работой члены экипажа смогут при помощи сенсорных панелей.

Первый этап испытаний начнется в марте следующего года в Форт Карсон в Колорадо, и на нём будут представлены пара транспортных средств MET-D и четыре роботизированные платформы RCV. Каждая машина MET-D будет управляться водителем, стрелком и четырьмя солдатами, которые будут контролировать пару RCV для оценки маневров на уровне взвода. После этого военные специалисты рассмотрят результаты испытаний и внесут коррективы для будущих тестов.

Следующие этапы испытаний будут более масштабными. В мае следующего года пехотное подразделение будет испытывать RCV в Европе, а в конце 2021 года планируется провести ещё одно испытание, на котором будут представлены шесть MET-D и четыре M113 RCV, а также четыре легких и средних RCV, чтобы провести маневры на уровне роты. Третий этап состоится в 2023 году. В нём примут участие шесть машин MET-D, четыре M113 RCV, а также по четыре средних и тяжёлых RCV.

Как говорилось выше, в испытаниях будут принимать участия не фактические роботизированные боевые машины, а суррогатные машины, предназначенные для имитации будущей платформы. Эти тесты направлены на изучение возможностей использования подобных систем операторами, а не тестирования самих боевых модулей. Предполагается, что конечные роботизированные боевые машины будут компактными и высокомобильными платформами с камерами и различными системами вооружения. Они могут направляться в зону боевых действий, чтобы снизить риск для солдат. Ожидается, что такие машины будут меньше и быстрее, чем нынешние версии с экипажем. Поскольку они будут содержать людей на борту, им не потребуется тяжёлое бронирование, а вместо экипажа место можно высвободить для дополнительного вооружения, боезапаса и топлива.

Источник: The Verge