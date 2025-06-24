Marvel отказала сценаристу первого «Блэйда» в работе над перезапуском, потому что фильм был «в хорошем состоянии» — и отменила релиз

Эпопею с перезапуском «Блэйда» Marvel начала еще 6 лет назад, регулярно меняя режиссеров, сценаристов и второстепенный актерский состав — на данный момент фильм потерял свою дату релиза, спровоцировав слухи об отмене.

Интересный момент заключается в том, что студия никогда не признавала проблем с новым «Блэйдом» — даже тогда, когда сценарист оригинальной франшизы Дэвид С. Гойер предложил студии помощь.

«Мой агент позвонил Marvel и спросил: «Вам нужна помощь?». На что они сказали: «Мы любим вас, но думаем, что уже разгадали это, и проект в хорошем состоянии»», — рассказал Гойер Variety.

Для того, чтобы понять насколько «хорошее состояние» у проекта, вспомним хронологию: в 2019 году на Comic-Con в Сан-Диего студия анонсирует перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али и только в 2022-м стартует производство; съемки планировали на октябрь с Бассамом Тариком, дальше что-то пошло не так и уже по состоянию на июнь 2024 года, фильм сменил двух режиссеров и работал с седьмым или восьмым по счету сценаристом. До этого момента «Блэйд» имел дату релиза в ноябре 2025 года, которую в конечном итоге уступил новому «Хищнику» в октябре 2024 года.

Учитывая интервью Гойера, было записано в мае, и его слова о переговорах с Marvel «около восьми месяцев назад» — разговор фактически состоялся в момент, когда студия планировала замену дат. Так что в заявления о хорошем состоянии проекта как-то не верится.

«По моему мнению, «Блэйд» — это относительно простая история», — говорил Гойер в другом интервью (через EW). «Она несложная. И я всегда думаю, что когда берешься за такой фильм, нужно четко понять, что именно он обещает… Не знаю, почему это было так трудно. Понятия не имею почему. Я сидел в стороне, а Махершала Али — удивительный актер».

Последние новости о перезапуске появлялись в апреле, когда инсайдеры писали о потенциальной отмене, а компания Flying Lotus, которую наняли для написания музыки, заявила, что «Блэйд» кажется «далеким от реальности на данный момент».

Есть предположение, что Али в итерации Блэйда появится в будущем «Мстители: Тайные войны», а если все-таки получит сольный проект, то о сюжете можно только догадываться: одна из отмененных версий разворачивалась в 1920-х годах и привлекала на роль злодейки «королеву крика» Мию Гот, которая играет вампиршу, жаждущую крови дочери Блейда; тогда как для другой Marvel построила огромный поезд, который так никогда и не использовали; в последней действие перенесли в современность.

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Напомним, что первый фильм о Блэйде был выпущен компанией New Line Cinema в 1998 году и стал самым успешным в серии (другие два, вышедшие в 2002 и 2004 годах, собрали вместе $418,1 млн без учета инфляции). Из интересного, актер оригинального «Блэйда» Уэсли Снайпс недавно снова сыграл своего персонажа в фильме «Дэдпул и Росомаха», чем побил рекорд самой длинной карьеры в Marvel.