В рамках проведения мероприятия Star Wars Celebration компания Disney порадовала поклонников рядом анонсов, связанных с её фильмами и сериалами.

Так, стало известно, что долгожданный третий сезон сериала The Mandalorian / «Мандалорец» дебютирует на сервисе Disney+ в феврале 2023 года. Пауза между сезонами затянулась. Напомним, второй сезон вышел ещё в октябре 2020 года. Исполнительный продюсер сериала Джон Фавро объявил, что Мандо наконец-то отправится на Мандалор, родную планету мандалорцев, в поисках прощения. Поклонники увидят в новом сезоне знакомые лица, так как Карл Уэзерс и Кэти Сакхофф вернутся, чтобы сыграть Грифа Каргу и Бо-Катан Крайз, соответственно.

