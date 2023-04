«‎Дай им жара, Индиана Джонс» — полноценный трейлер пятой части приключенческой киносаги с Гаррисоном Фордом

Lucasfilm во время сегодняшней презентации Star Wars Celebration Europe в Лондоне показала полноценный трейлер горячо ожидаемого продолжения приключений «‎Индиана Джонс и Реликвия судьбы» / Indiana Jones and the Dial of Destiny, в котором 80-летний Гаррисон Форд возвращается к роли упорного археолога.

В новом ролике есть немало кадров из предыдущего (декабрьского) тизера, однако хватает и нового материала, позволяющего получить лучшее представление о предстоящем приключении и вблизи знакомить с новыми персонажами, в частности с главным злодеем в исполнении Мадса Миккельсена и крестницей Хеленой, которую играет Фиби Уоллер-Бридж. Судя по трейлеру, фанатам франшизы и всех остальных ждет увлекательная приключенческая авантюра в классическом стиле предыдущих частей — с подковерными интригами, стрельбой, погонями, в том числе и на лошадях, и, конечно, игрой натолкнув поганцам рожу. А, да, шляпа, кожаная куртка и плеть – непременные атрибуты образа Индианы Джонса – на месте.

Кроме Гаррисона Форда, Мадса Миккельсена и Фиби Уоллер-Бридж, в пятом Индиане Джонси сыграли Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречманн («Подводная лодка»), Бойд Голдбрук («Лоби Джондс») («Мир Юрского периода 2») и другие.

Интересный факт: «Индиана Джонс и Реликвия судьбы» — первый фильм серии, который снял не сам Стивен Спилберг; на этот раз в кресло режиссера сел Джеймс Мэнголд («Аутсайдеры», «Логан»).

События пятой части развернутся в 1969 году, а главный герой еще раз столкнется с нацистами. Но судя по предыдущим тизерам , можно ожидать некий флешбек в 1944 году, когда происходили события первого фильма приключенческой кинотетралогии «Искатели утраченного ковчега». Для омоложения Гаррисона Форда использовали несколько новейших технологий омоложения, включая разработку студии Industrial Light & Magic.

В украинский прокат пятый «Индиана Джонс» выйдет 29 июня 2023 — традиционно на день раньше мировой премьеры.

Полноценный трейлер – пока в оригинале (на английском). Как только появится официальная украинская версия, сразу прибавим.