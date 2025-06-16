Семейные хиты: «Как приручить дракона» собрал $200 млн в первый уикенд, «Лило и Стич» приближается к миллиарду

Два римейка — «Как приручить дракона» (Universal и DreamWorks Animation) и «Лило и Стич» (Disney) — собрали более 1 млрд в мировом прокате. И именно «Лило и Стич» уничтожает дебюты других громких премьер.

«Как приручить дракона» в своем дебюте собрал более $197,8 млн, тогда как «Лило и Стич» после четырех недель проката превысил $858 млн во всем мире. Кроме того, ранее римейк от Disney обогнал спин-офф «Джона Уика» и Тома Круза с фильмом «Миссия невыполнима 8». Комедийное приключение принесло $491 млн за рубежом и $858 млн во всем мире. Если текущие темпы сохранятся, то «Лило и Стич» готовится стать первым релизом года, собравшим миллиард долларов.

Зато именно «Как приручить дракона» занял первое место в международном прокате, собрав $114 млн (и остальное «дома»). Римейк продемонстрировал отличные результаты на международной арене. Запуск фильма был очень успешным по сравнению с другими недавно вышедшими известными семейными фильмами. На старте он показал лучшие результаты, чем, например, «Аладин» и «Книга джунглей», а также превзошел «Как приручить дракона 3», «Джуманджи: Зов джунглей», «Ежа Соника 3» и «Русалочка» на ряде рынков.

Еще одним важным событием в прокате стала лента «Миссия невыполнима: Финальная расплата», которая пересекла отметку в $500 млн во всем мире. Однако стоит отметить, что Paramount потратила примерно $400 млн на производство, а владельцы кинотеатров оставляют себе около половины продаж билетов. Поэтому «Финальная расплата» вряд ли выйдет в «плюс».

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Источник: Variety / DeadLine