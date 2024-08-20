Астрофизики нашли возможный источник «инопланетного» сигнала «Вау!» 1977 года

Чрезвычайно интенсивный «инопланетный» радиосигнал «Вау!», замеченный обсерваторией Big Ear в Огайо, США, 15 августа 1977 года может иметь естественное объяснение, хотя и экзотическое.

Сигнал был настолько уникальным, что побудил астронома Джерри Эмана обвести его на распечатке и написать рядом слово «Вау!». С тех пор загадочный сигнал озадачивает ученых, которые пытаются определить его источник. Новый проект, посвященный раскрытию этой тайны, похоже, нашел объяснение.

Используя архивные данные из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, Arecibo Wow! Project (AWOW) обнаружил похожие сигналы. По мнению участников, радиосигнал 47-летней давности был результатом редкого события, которое вызвало чрезвычайно яркое излучение огромного облака водорода. Статья с результатами исследования вскоре будет подана на рецензирование, говорится на сайте проекта.

Абель Мендес, адьюнкт-профессор физики и астробиологии в Университете Пуэрто-Рико, который возглавляет исследование, говорит, что только начал основательно интересоваться сигналом «Вау!»: «Должен признаться, «Вау!»-сигнал для меня и для многих астрономов был чем-то вроде случайности. Поэтому я никогда не обращал на это внимания».

Сигнал привлек столько внимания из-за своего относительно узкого диапазона (узкая полоса вблизи линии водорода 1420 МГц). При этом он длился 72 секунды и был чрезвычайно интенсивным. Ограниченная частота в сочетании с большой интенсивностью привели к предположению, что это был искусственный сигнал возможной внеземной цивилизации.

Исследователи AWOW хотели найти больше подобных сигналов в данных Аресибо с 2017 по 2020 год. Они обнаружили такие сигналы, но меньшей интенсивности. Сигналы поступали из межзвездных облаков холодного водорода (HI). Мендес и команда считают, что сигнал «Вау!» имеет такую же природу. Его повышенная интенсивность могла стать результатом внезапного облучения облака мощным краткосрочным источником, похожим на магнетар. Это тип нейтронной звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями, которые могут возбуждать атомы в облаках водорода и вызывать их необычное излучение.

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«Это редкость. Какова вероятность того, что магнетар находится прямо за одним из этих облаков и имеет достаточно сильное излучение, чтобы возбудить это облако, а при том кто-то одновременно искал сигнал в этом направлении?», — говорит Мендес.

Команда AWOW будет вести дальнейшие наблюдения с помощью Очень Большого Телескопа в Чили, чтобы определить конкретные облака по сигналам, найденным в архивных данных.

Источник: Gizmodo