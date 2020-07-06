Астрономы впервые обнаружили планетарное ядро газового гиганта





Газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, имеют в своей глубине плотные планетарные ядра, но увидеть их крайне проблематично. Однако благодаря удачному стечению обстоятельств это всё же удалось.

Астрономы Уорикского университета обнаружили небесное тело, которое, по их словам, является первым известным ядром газового гиганта. Так, ими обнаружена планета TOI-849b, находящаяся на расстоянии около 730 световых лет. По размерам она примерно соответствующая Нептуну (почти в 4 раза больше Земли), но имеет плотность, подобную Земле. Это говорит о том, что в ней должны были накопиться слои водорода и гелия в виде атмосферы. Однако это не так. А это уже указывает на то, что в результате воздействия некоторых сил газовая оболочка покинула планету, обнажив внутреннее ядро.

Обнаружить эту планету удалось при помощи спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite. Затем данные о ней были уточнены с помощью телескопов Next-Generation Transit Survey и La Silla Observatory, расположенных в Чили. В том числе была рассчитана масса планеты.

Учёные не могут точно сказать, из-за чего планета лишилась газовой оболочки, однако существует несколько теорий. Одна из них говорит, что планета расположена слишком близко к своей звезде, и полный оборот по своей орбите совершает всего за 18 часов. Так что планета могла лишить газовой оболочки в результате взаимодействия со звездой. Испарение газа из-за излучения звезды также возможно, но это не объясняет полную потерю газа. Или же могло произойти столкновение с другой планетой, что привело к потере атмосферы. Также это может быть неудавшийся газовый гигант, который образовался в промежутке пустоты в формирующемся пылевом диске или же образовался позднее.

Теперь учёным предстоит продолжить свои исследования, чтобы определить, из каких материалов сформировано ядро газового гиганта. Тем не менее, примечателен уже сам факт обнаружения ядра. Это показывает, что такие виды планет также могут существовать, и насколько сложным может быть космос.

Источник: Engadget