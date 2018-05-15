Астрономы подтвердили наличие водяных гейзеров на Европе. Доказательства нашли в данных двадцатилетней давности!

На протяжении последних нескольких лет астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» наблюдали за водяными гейзерами на поверхности Европы – самого маленького из четырех крупнейших спутников Юпитера. Но сейчас выяснилось, что космический аппарат «Галилео» «видел» эти выбросы водяного пара более двадцати лет назад! Статья исследователей опубликована в журнале Nature, кратко о ней рассказывает Engadget.

Считается, что под толстой ледяной коркой Европы скрывается огромный соленый водоем глубиной более сотни километров. Одним из доказательств наличия океана на Европе выступают гейзеры, выбрасывающие водяной пар. Собственно, телескопом «Хаббл» регистрировал эти выбросы в 2012, 2014 и 2016 годах. Но открытия были сделаны на пределе возможностей «Хаббла». Ученые предположили, что космические аппарат «Галилео», который за свою миссию в период с 1993 по 2003 годы пролетал вокруг спутника 11 раз, мог «видеть» эти водяные выбросы. И не прогадали.

Внимание группы астрономов во главе с Сианьже Цзя привлек пролет «Галилео» над экваториальной областью Европы 16 декабря 1997 года, когда расстояние до поверхности спутника составляло всего 206 км. В ходе этого пролета примерно за одну минуту до прохождения максимально близкой точки к поверхности спутника магнитометр «Галилео» зафиксировал изменение напряженности магнитного поля. Тщательный анализ и компьютерное моделирование помогло ученый найти самое логическое объяснение этого скачка – зонд пролетел прямо сквозь один из водяных гейзеров Европы. К сожалению, в ходе других пролетов ничего подобного не наблюдалось, но этот пролет в декабре 1997 года был самым близким.

Это открытие важно по нескольким причинам. Во-первых, потенциально этот океан может быть пригоден для существования в нем форм жизни. В конце концов, жидкая вода необходима для жизни на Земле, поэтому ученые думают, что инопланетную жизнь следует искать в первую очередь там, где есть вода. Во-вторых, эти водяные столбы подразумевают возможность получения доступа к образцам воды без необходимости бурения толстой корки льда на поверхности. Ну и в-третьих, открытие представляет огромную ценность для будущих миссий NASA к системе Юпитера, включая Europa Clipper, который должен совершит 45 облетов спутника на высоте от 2700 до 25 км. Теперь ученые могут скорректировать траекторию, чтобы собрать максимум полезных сведений. Запуск Europa Clipper ожидается в начале 2020-х годов.

Источник: Engadget