ASUS анонсировала геймерские ноутбуки для любителей игр различных жанров: FPS и MOBA

Компания ASUS расширила модельный ряд игровых ноутбуков и представила сразу две новых модели в рамках серии ROG. Новинки ориентированы на игроков, предпочитающих различные игровые жанры. Так, модель Strix Scar II предназначена для любителей шутеров, а Strix Hero II нацелена на тех, кто предпочитает игры в жанре MOBA. Отличия заключаются в выделении наиболее часто используемых клавиш: в Strix Scar II выделены клавиши WASD, а в Strix Hero II – QWER. Также незначительно отличается подставка для ладоней.

Прочие характеристики устройств почти идентичны. Оба ноутбука оснащены 15,6-дюймовым дисплеем «уровня IPS» в Full HD разрешением и частотой обновления 144 Гц. У Strix Hero II имеется модификация с дисплеем с максимальной частотой 60 Гц. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с процессорами Intel Coffee Lake Core i7-8750H (6-ядерный) или Core i5-8300H (4-ядерный), оперативной памятью объёмом до 32 ГБ, видеокартой NVIDIA GTX 1060. В качестве опции в Strix Scar II может использоваться видеокарта NVIDIA GTX 1070. Интерфейсные разъёмы одинаковы для обеих моделей, имеются порты USB-A, USB-C, Mini DisplayPort, HDMI, Ethernet, слот для карты памяти SD, звуковой разъём для наушников и веб-камера, расположенная под дисплеем. Масса устройств составляет 2,4 кг, толщина – 26 мм.

Ноутбуки ASUS Strix Scar II и Strix Hero II поступят в продажу по цене $1999 и $1699, соответственно.

Источник: The Verge