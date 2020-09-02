ASUS анонсировала видеокарты ROG Strix GeForce RTX 30 с эффективным охлаждением и улучшенной компонентой базой

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Компания ASUS подготовила к выпуску несколько новых продуктов в рамках игрового бренда Republic of Gamers (ROG). Среди них особо отмечаются видеокарты серии ROG Strix GeForce RTX 30.

Отмечается, что новые видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Ampere обеспечивают существенный прирост эффективности. Прирост производительности на ватт является 1,9-кратным по сравнению с предыдущим поколением GPU. По словам производителя, ROG Strix GeForce RTX 30 обладают усовершенствованной системой охлаждения. Она включает три вентилятора Axial-tech: один центральный с 13 лопастями и два боковых с 11 лопастями. Они обеспечивают большой воздушный поток, направляемый на массивный радиатор, который заполняет большую часть корпуса видеокарты толщиной 2,9 слота. Помимо системы охлаждения усовершенствования коснулись также элементной базы. В видеокартах серии ASUS ROG Strix GeForce RTX 30 используются компоненты Super Alloy Power II.

На новых видеокартах имеются разъемы для подключения корпусных вентиляторов с регулировкой по ШИМ (технология FanConnect II). Изменение их скорости осуществляется на основе температуры центрального и графического процессора, что обеспечивает дополнительный приток или отвод воздуха для требовательных к ресурсам приложений. Наличие аппаратного переключателя Dual BIOS позволяет выбирать необходимый профиль с настройками, соответствующие, например, максимальной производительности или минимальному шуму. Видеокарты отличаются обновлённым дизайном с поддержкой RGB-подсветки, настраиваемой с помощью утилиты Armory Crate.

ASUS пока не уточняет, когда и по какой цене поступят в продажу новые видеокарты ROG Strix GeForce RTX 30.