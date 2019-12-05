ASUS представил в Украине две модели из линейки ProArt StudioBook

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Компания ASUS объявила о старте продаж в Украине ноутбуков из новой линейки ProArt StudioBook, которая рассчитана на использование дизайнерами, архитекторами, создателями мультимедийного контента и другими профессиональными пользователями. Первыми моделями производителя, которые появятся на украинском рынке станут ProArt StudioBook Pro X и ProArt StudioBook Pro.

Модель ProArt StudioBook Pro X (W730) оснащается шестиядерным процессором Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000. 17-дюймовый дисплей ноутбука с соотношением сторон 16:10 по заявлению производителя может отображать широкую цветовую гамму (97% DCI-P3) и обладает цветопередачей Delta E < 1,5. Крышку в ProArt StudioBook Pro X можно раскрывать на 180°. Кроме этого, аппарат обладает высокоскоростными интерфейсами, включая Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6 (802.11ax). Он также поддерживает массив RAID 0 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (скорость доступа к данным – до 6 ГБ/с).

ProArt StudioBook Pro X – стал первым ноутбуком в этой серии, оснащенным панелью ScreenPad 2.0. Это интерактивный вспомогательный сенсорный дисплей, который заменяет традиционный тачпад и позволяет запускать различные приложения и работать с ними в многозадачном режиме.

ASUS ProArt StudioBook Pro X (W730) Процессор Intel Xeon E-2276M 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,7 ГГц), кеш 12 МБ Intel Core i7-9750H 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,5 ГГц), кеш 12 МБ Графическая система NVIDIA Quadro RTX 5000 16 ГБ, VRAM GDDR6 Операционная система Windows 10 Pro for Workstations (для моделей Intel Xeon) Windows 10 Pro – ASUS рекомендует Windows 10 Pro Дисплей 17-дюймовый NanoEdge-дисплей со светодиодной подсветкой формата WUXGA (1920 x 1200) Соотношение сторон 16:10 Матовое покрытие Тонкая рамка (3,8 мм), экран занимает 92% площади панели Широкие углы обзора (178°) Отображение 97% цветовой гаммы DCI-P3, 8-битное представление цвета Delta-E < 1,5 Сертификация PANTONE® ОЗУ До 128 ГБ, DDR4 2666 МГц (SO-DIMM x4, с коррекцией ошибок) Накопители До 6 ТБ (2 x SSD, NVMe, PCIe Gen3 x4, 1 x HDD) RAID 0/1 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (до 48 Гбит/с) Интерфейсы 2 x Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой DisplayPort 1.4 (40 Гбит/с) 3 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с) 1 x HDMI 2.0 1 x кард-ридер SD 4.0 / UHS-II (312 МБ/с) 1 x комбинированный аудиоразъем RJ45 Ethernet (1x) 1 x замок Kensington 1 x вход питания Беспроводные интерфейсы Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Клавиатура и тачпад Полноразмерная клавиатура с подсветкой (ход клавиш – 2 мм, шаг клавиш –19 мм), панель NumberPad Тачпад со встроенным сканером отпечатков пальцев, поддержка Windows Hello ScreenPad 2.0 (опция) Звук Сертификация Harman Kardon Smart-усилитель Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa Звуковые катушки с большим ходом для качественного звучания в НЧ-диапазоне Камера HD Программное обеспечение MyASUS McAfee Common Build for All Аккумулятор и блок питания 95 Вт·ч, 6 элементов, литий-полимерный Блок питания: 280 Вт Тип разъема: ø6,0 мм Выход: 20 В, 14 А, 280 Вт Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, универсальный Цвет «Звездный» серый Размеры 382,0 x 265,0 x 28,2 мм Масса 2,5 кг

Рабочая станция ProArt StudioBook Pro (W700) разрабатывалась в ASUS, как один из самых тонких ноутбуков с видеокартой NVIDIA Quadro. Кроме этого, модель оснащается процессором Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения, а также дисплеем NanoEdge с диагональю 17 дюймов и разрешением Full HD, способным отображать 97% цветового пространства DCI-P3 и 129% sRGB. Крышку этого ноутбука тоже можно раскрывать на 180°.

ASUS ProArt StudioBook Pro 17 (W700) Процессор Intel Xeon E-2276M 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,7 ГГц), кеш 12 МБ Intel Core i7-9750H 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,5 ГГц), кеш 12 МБ Графическая система До NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 ГБ, GDDR6 VRAM Операционная система Windows 10 Pro for Workstations (для моделей Intel Xeon) Windows 10 Pro – ASUS рекомендует Windows 10 Pro Дисплей 17-дюймовый NanoEdge-дисплей со светодиодной подсветкой формата WUXGA (1920 x 1200) Соотношение сторон 16:10 Матовое покрытие Тонкая рамка (5,3 мм), экран занимает 84% площади панели Широкие углы обзора (178°) Отображение 97% цветовой гаммы DCI-P3, 8-битное представление цвета Delta-E < 1,5, сертификация PANTONE ОЗУ До 64 ГБ, DDR4 2666 МГц (SO-DIMM x2, с коррекцией ошибок) Накопители До 4 ТБ (2 x SSD, M.2, NVMe, PCIe Gen3 x4) RAID 0/1 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (до 48 Гбит/с) Интерфейсы 1 x слот для защитного замка 1 x вход питания 1 x Thunderbolt 3, USB-C (40 Гбит/с) 1 x HDMI 2.0 3 x USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) 1 x комбинированный аудиоразъем 1 x кард-ридер SD 4.0 (312 МБ/с) Беспроводные интерфейсы Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Клавиатура и тачпад Полноразмерная клавиатура с подсветкой (ход клавиш – 1,4 мм) Тачпад со стеклянным покрытием и встроенным NumberPad (опция), функция защиты от ложных срабатываний Поддержка жестового управления (распознавание до 4 касаний) Звук ASUS SonicMaster Premium Smart-усилитель Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa Звуковые катушки с большим ходом для качественного звучания в НЧ-диапазоне Камера HD Программное обеспечение MyASUS McAfee Common Build for All Аккумулятор и блок питания 57 Вт·ч, 3 эл., литий-полимерный Блок питания 230 Вт Тип разъема: ø6,0 мм Выход: 19,5 В, 11,8 А, 230 Вт Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, универсальный Цвет «Звездный» серый Размеры 382,0 x 286,0 x 18,4 мм Масса 2,39 кг

В Украине уже доступна модель ProArt StudioBook Pro X (W730G5T) с процессором Intel Core i7-9750H, видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000, ОЗУ 32 ГБ и SSD 512 ГБ по цене 144 999 грн. ProArt StudioBook Pro 17 (W700G3T) пока только доступна для заказа, ориентировочная розичная цена конфигурации с процессором Intel Core i7-9750H и видеокартой NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q составляет 80 000 грн.