ASUS представил в Украине две модели из линейки ProArt StudioBook
Компания ASUS объявила о старте продаж в Украине ноутбуков из новой линейки ProArt StudioBook, которая рассчитана на использование дизайнерами, архитекторами, создателями мультимедийного контента и другими профессиональными пользователями. Первыми моделями производителя, которые появятся на украинском рынке станут ProArt StudioBook Pro X и ProArt StudioBook Pro.
Модель ProArt StudioBook Pro X (W730) оснащается шестиядерным процессором Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000. 17-дюймовый дисплей ноутбука с соотношением сторон 16:10 по заявлению производителя может отображать широкую цветовую гамму (97% DCI-P3) и обладает цветопередачей Delta E < 1,5. Крышку в ProArt StudioBook Pro X можно раскрывать на 180°. Кроме этого, аппарат обладает высокоскоростными интерфейсами, включая Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6 (802.11ax). Он также поддерживает массив RAID 0 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (скорость доступа к данным – до 6 ГБ/с).
ProArt StudioBook Pro X – стал первым ноутбуком в этой серии, оснащенным панелью ScreenPad 2.0. Это интерактивный вспомогательный сенсорный дисплей, который заменяет традиционный тачпад и позволяет запускать различные приложения и работать с ними в многозадачном режиме.
|ASUS ProArt StudioBook Pro X (W730)
|Процессор
|
Intel Xeon E-2276M
6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,7 ГГц), кеш 12 МБ
Intel Core i7-9750H
6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,5 ГГц), кеш 12 МБ
|Графическая система
|
NVIDIA Quadro RTX 5000
16 ГБ, VRAM GDDR6
|Операционная система
|
Windows 10 Pro for Workstations (для моделей Intel Xeon)
Windows 10 Pro – ASUS рекомендует Windows 10 Pro
|Дисплей
|
17-дюймовый NanoEdge-дисплей со светодиодной подсветкой формата WUXGA (1920 x 1200)
Соотношение сторон 16:10
Матовое покрытие
Тонкая рамка (3,8 мм), экран занимает 92% площади панели
Широкие углы обзора (178°)
Отображение 97% цветовой гаммы DCI-P3, 8-битное представление цвета
Delta-E < 1,5
Сертификация PANTONE®
|ОЗУ
|До 128 ГБ, DDR4 2666 МГц (SO-DIMM x4, с коррекцией ошибок)
|Накопители
|
До 6 ТБ (2 x SSD, NVMe, PCIe Gen3 x4, 1 x HDD)
RAID 0/1 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (до 48 Гбит/с)
|Интерфейсы
|
2 x Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой DisplayPort 1.4 (40 Гбит/с)
3 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с)
1 x HDMI 2.0
1 x кард-ридер SD 4.0 / UHS-II (312 МБ/с)
1 x комбинированный аудиоразъем
RJ45 Ethernet (1x)
1 x замок Kensington
1 x вход питания
|Беспроводные интерфейсы
|
Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
|Клавиатура и тачпад
|
Полноразмерная клавиатура с подсветкой (ход клавиш – 2 мм, шаг клавиш –19 мм), панель NumberPad
Тачпад со встроенным сканером отпечатков пальцев, поддержка Windows Hello
ScreenPad 2.0 (опция)
|Звук
|
Сертификация Harman Kardon
Smart-усилитель
Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa
Звуковые катушки с большим ходом для качественного звучания в НЧ-диапазоне
|Камера
|HD
|Программное обеспечение
|
MyASUS
McAfee Common Build for All
|Аккумулятор и блок питания
|
95 Вт·ч, 6 элементов, литий-полимерный
Блок питания: 280 Вт
Тип разъема: ø6,0 мм
Выход: 20 В, 14 А, 280 Вт
Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, универсальный
|Цвет
|«Звездный» серый
|Размеры
|382,0 x 265,0 x 28,2 мм
|Масса
|2,5 кг
Рабочая станция ProArt StudioBook Pro (W700) разрабатывалась в ASUS, как один из самых тонких ноутбуков с видеокартой NVIDIA Quadro. Кроме этого, модель оснащается процессором Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения, а также дисплеем NanoEdge с диагональю 17 дюймов и разрешением Full HD, способным отображать 97% цветового пространства DCI-P3 и 129% sRGB. Крышку этого ноутбука тоже можно раскрывать на 180°.
|ASUS ProArt StudioBook Pro 17 (W700)
|Процессор
|
Intel Xeon E-2276M
6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,7 ГГц), кеш 12 МБ
Intel Core i7-9750H
6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,5 ГГц), кеш 12 МБ
|Графическая система
|
До NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q
6 ГБ, GDDR6 VRAM
|Операционная система
|
Windows 10 Pro for Workstations (для моделей Intel Xeon)
Windows 10 Pro – ASUS рекомендует Windows 10 Pro
|Дисплей
|
17-дюймовый NanoEdge-дисплей со светодиодной подсветкой формата WUXGA (1920 x 1200)
Соотношение сторон 16:10
Матовое покрытие
Тонкая рамка (5,3 мм), экран занимает 84% площади панели
Широкие углы обзора (178°)
Отображение 97% цветовой гаммы DCI-P3, 8-битное представление цвета
Delta-E < 1,5, сертификация PANTONE
|ОЗУ
|До 64 ГБ, DDR4 2666 МГц (SO-DIMM x2, с коррекцией ошибок)
|Накопители
|
До 4 ТБ (2 x SSD, M.2, NVMe, PCIe Gen3 x4)
RAID 0/1 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (до 48 Гбит/с)
|Интерфейсы
|
1 x слот для защитного замка
1 x вход питания
1 x Thunderbolt 3, USB-C (40 Гбит/с)
1 x HDMI 2.0
3 x USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с)
1 x комбинированный аудиоразъем
1 x кард-ридер SD 4.0 (312 МБ/с)
|Беспроводные интерфейсы
|
Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
|Клавиатура и тачпад
|
Полноразмерная клавиатура с подсветкой (ход клавиш – 1,4 мм)
Тачпад со стеклянным покрытием и встроенным NumberPad (опция), функция защиты от ложных срабатываний
Поддержка жестового управления (распознавание до 4 касаний)
|Звук
|
ASUS SonicMaster Premium
Smart-усилитель
Массив микрофонов и поддержка распознавания голоса средствами Cortana и Alexa
Звуковые катушки с большим ходом для качественного звучания в НЧ-диапазоне
|Камера
|HD
|Программное обеспечение
|
MyASUS
McAfee Common Build for All
|Аккумулятор и блок питания
|
57 Вт·ч, 3 эл., литий-полимерный
Блок питания 230 Вт
Тип разъема: ø6,0 мм
Выход: 19,5 В, 11,8 А, 230 Вт
Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, универсальный
|Цвет
|«Звездный» серый
|Размеры
|382,0 x 286,0 x 18,4 мм
|Масса
|2,39 кг
В Украине уже доступна модель ProArt StudioBook Pro X (W730G5T) с процессором Intel Core i7-9750H, видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000, ОЗУ 32 ГБ и SSD 512 ГБ по цене 144 999 грн. ProArt StudioBook Pro 17 (W700G3T) пока только доступна для заказа, ориентировочная розичная цена конфигурации с процессором Intel Core i7-9750H и видеокартой NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q составляет 80 000 грн.