ASUS представила игровой смартфон ROG Phone 5s с Snapdragon 888+ и частотой опроса сенсора экрана 360 Гц





16 августа ASUS анонсировала геймерский смартфон ROG Phone 5s — обновление модели ROG Phone 5, вышедшей в марте. По дизайну и габаритам изменений нет, а отличается новая модель только несколькими техническими улучшениями.

Самое главное отличие — топовая 5-нм Snapdragon 888+ с разогнанным до 3 ГГц самым быстрым ядром Cortex-X1. ROG Phone 5s уже третий смартфон с Snapdragon 888+ — на прошлой неделе были представлены Xiaomi Mi Mix 4 и Honor Magic 3.

Еще одно улучшение касается экрана ROG Phone 5s: частота опроса сенсорного слоя повысилась с 300 до 360 Гц, а задержка ввода сократилась с 24,3 мс до 24 мс. Это один из самых «быстрых» экранов среди современных смартфонов.

В обновленной линейке ROG Phone 5s не оказалось лимитированной версии Ultimate, которая являлась частью оригинальной линейки ROG Phone 5. В то же время производитель проапгредил Pro-версию — в топовой конфигурации она оснащается 18 ГБ ОЗУ (LPDDR5) и 512 ГБ флэш-памяти (UFS 3.1). Помимо топовой конфигурации 18/512 ГБ будет еще три попроще — 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 16/256 ГБ. Возможности расширения памяти за счет установки карт microSD не предусмотрено, но поддерживаются отформатированные под NTFS внешние USB-накопители.

Как и раньше, на задней панели базовой модели нет дисплея ROG Vision, только логотип Republic of Gamers с подсветкой RGB. Также Pro-версия выделяется двумя дополнительными сенсорными датчиками на задней панели (их можно задействовать для управления в играх). В то же время базовая модель по-прежнему предлагает ультразвуковые кнопки AirTrigger 5.

В остальном же ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro повторяют оригинальные модели ROG Phone 5 и ROG Phone 5 Pro. Обе модели оснащаются 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями без каких-либо вырезов и отверстий с разрешением Full HD + и поддержкой частоты обновления 144 Гц (можно изменить в настройках на 120 Гц и 60 Гц). Оснащение также включает 3,5 мм аудиоразъем для наушников, ультразвуковые кнопки AirTrigger, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, тройные задние камеры (64 Мп + сверхширокоугольная 13 Мп + макро 5 Мп), фронтальную селфи-камеру на 24 Мп; массивный аккумулятор на 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт и фронтальные стереодинамики. Оба работают под управлением ОС Android 11, дополненной фирменной оболочкой ZenUI 8 / ROG UI с теми же игровыми и программными функциями, которые мы отмечали в нашем обзоре. К ним относятся Armoury Crate, оверлей Game Genie, приложение AudioWizard и многое другое.

Следует отметить, что ASUS ROG Phone 5s Pro поставляется в комплекте с кулером AeroActive Cooler 5, который отдельно продается за 70 долларов, а комплект поставки базового ROG Phone 5s включает только ЗУ на 65 Вт и чехол Aero. Для новых моделей заявлена совместимость со всеми аксессуарами ROG Phone 5 и некоторыми более старыми «побрякушками» ROG Phone 3.

В ASUS заявили, что ROG Phone 5s заменит собой ROG Phone 5 после полного истощения складских запасов. Пока ASUS подтвердила доступность ROG Phone 5s для материкового Китая и некоторых регионов Тайваня. Когда ROG Phone 5s начнут продаваться в Украине и по какой цене, пока неизвестно.