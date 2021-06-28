Qualcomm анонсировала Snapdragon 888+ — с разогнанным до 3 ГГц самым быстрым ядром Cortex-X1





В рамках открывшегося сегодня MWC 2021 Qualcomm представила традиционное минорное обновление топового флагманского процессора Snapdragon — Snapdragon 888+. Новинка представляет собой разогнанную версию уже знакомой нам SoC Snapdragon 888, по аналогии с прошлогодней парой Snapdragon 865/Snapdragon 865+ и моделями Snapdragon 855/Snapdragon 855+.

Главное и единственное отличие Snapdragon 888+ — повышенная максимальная частота самого производительного ядра Cortex-X1. В частотности, она подросла с 2,84 ГГц до 2,995 ГГц, благодаря чему общая производительность SoC увеличилась с 26 до 32 TOPS (триллион операций в секунду). По сути, Snapdragon 888+ — это отборная версия оригинального Snapdragon 888. Практическая ценность этой прибавки весьма сомнительна, учитывая, что на сегодняшний день такая производительность в смартфонах попросту избыточна. К тому же, есть вопрос касательно троттлинга — неясно, смогут ли производители сделать достаточно эффективную СО, чтобы процессор стабильно держал эти 3 ГГц при длительных нагрузках.

Техпроцесс и архитектура осталась прежней. Qualcomm Snapdragon 888+ уже доступна партнерам компании, а первые смартфоны на ее основе ожидаются во второй половине 2021 года. Смартфоны на Snapdragon 888+ готовят Motorola, Xiaomi, VIVO, Honor и ASUS. В случае Honor это, вероятно, будет Magic3, ожидающийся в августе.