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Honor Magic 3 — первый флагман бренда после отделения от Huawei. Топовая версия стоит €1500

Honor Magic 3 — первый флагман бренда после отделения от Huawei. Топовая версия стоит €1500

Honor Magic 3 — первый флагман бренда после отделения от Huawei. Топовая версия стоит €1500


Honor анонсировала свои первые флагманские смартфоны после того, как она была продана своей материнской компанией. Серия Honor Magic 3 включает три модели: Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus. Сначала эти устройства появятся в продаже в Китае, но производитель говорит, что позже должен состояться и выход на глобальный рынок. При этом глобальные версии смартфонов серии Honor Magic 3 должны поставлять с предустановленными приложениями и сервисами Google, которые ранее компания не могла устанавливать из-за санкционных ограничений в отношении Huawei.

Honor Magic 3 – первый флагманский смартфон, представленный после отделения от Huawei

Все три новинки оснащены 6,76-дюймовымизогнутым OLED дисплеем с разрешением 2772×1344 точек и плотностью пикселей 456 PPI. Используемая 10-битная панель поддерживает HDR10+ и обеспечивает передачу цветового пространства DCI-P3. Частота обновления изображения составляет 120 Гц. Модель Honor Magic 3 Pro Plus получила дополнительное защитное покрытие дисплея Nano Crystal.

Honor Magic 3 – первый флагманский смартфон, представленный после отделения от Huawei

Младшая версия оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 888, в то время как модели Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus получили более производительный чипсет Snapdragon 888 Plus. Смартфон Honor Magic 3 содержит 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Модель Magic 3 Pro доступна в конфигурациях 8/256 и 12/512 ГБ памяти. Топовая версия Magic 3 Pro Plus содержит 12 ГБ ОЗУ и 512 ГГБ флэш-памяти. Во всех устройствах стоит батарея ёмкостью 4600 мАч и поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Смартфоны Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus дополнительно поддерживают быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку. Для базовой модели заявлена защита IP54, а для модели с приставкой Pro могут похвастаться защитой в соответствии со стандартом IP68. Устройства содержат стерео динамики.

Honor Magic 3 – первый флагманский смартфон, представленный после отделения от Huawei

Наиболее заметные отличия между тремя моделями можно обнаружить при изучении параметров камеры. Стандартная версия Honor Magic 3 содержит 3 камеры: 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый главный сенсор, 13-мегапиксельный 1/1,31-дюймовый сверхширокоугольный модуль и 64-мегапиксельную монохромную камеру. Модель Magic 3 Pro получила дополнительный 64-мегапиксельный перископический телефото модуль с 3,5-кратным оптическим увеличением (10-кратное гибридное увеличение) и оптическую систему стабилизации изображения. В Magic 3 Pro Plus установлен более крупный 50-мегапиксельный главный сенсор – диагональю 1/1,28 дюйма. В то же время разрешение сверхширокоугольного модуля повышено до 64 Мп.

ХарактеристикиHonor Magic 3Honor Magic 3 ProHonor Magic 3 Pro Plus
Корпус
  • IP54
  • Стекло или Vegan leather
  • IP68
  • Стекло или Vegan leather
  • IP68
  • Nano Crystal Ceramic
Размеры
  • Vegan leather:
    162,8×74,9×9,5 мм,
    202 г
  • Стекло:
    162,8×74,9×8,99 мм,
    203 г
  • Vegan leather:
    162,8×74,9×9,5 мм,
    212 г
  • Стекло:
    162,8×74,9×8,99 мм,
    213 г
  • 162,8×74,9×9,94 мм, 236 г
Дисплей
  • 6,76 OLED
  • 10-bit
  • 120 Гц
  • 2772x1344p
  • 456PPI
  • HDR10+
  • DCI-P3
  • Delta e <0.8
  • 6,76 OLED
  • 10-bit
  • 120 Гц
  • 2772x1344p
  • 456PPI
  • HDR10+
  • DCI-P3
  • Delta e <0.8
  • 6,76 OLED
  • 10-bit
  • 120 Гц
  • 2772x1344p
  • 456PPI
  • HDR10+
  • DCI-P3
  • Delta e <0.8
  • Nano Crystal
SoCSnapdragon 888Snapdragon 888+Snapdragon 888+
Память
  • 8+128 ГБ
  • 8+256 ГБ
  • 8+256 ГБ
  • 12+512 ГБ
  • 12+512 ГБ
Батарея
  • 4600 мАч
  • 66 Вт проводная
  • 4600 мАч
  • 66 Вт проводная
  • 50 Вт беспроводная
  • реверсивная беспроводная
  • 4600 мАч
  • 66 Вт проводная
  • 50 Вт беспроводная
  • реверсивная беспроводная
Задние камеры
  • 50 Мп f/1.9 Sony IMX 766
  • 13 Мп f/2.2
  • 64 Мп f/1.8
  • 50 Мп f/1.9 Sony IMX 766
  • 13 Мп f/2.2
  • 64 Мп f/1.8
  • 64 Мп f/3.5, 3.5x, OIS
  • 50 Мп f/1.9 Sony IMX 700, PDAF
  • 64 Мп f/2.4
  • 64 Мп f/1.8
  • 64 Мп f/3.5, 3.5x, OIS
Фронтальная камера13 Мп f/2.413 Мп f/2.413 Мп f/2.4
Связь
  • 5G
  • Wi-Fi 6
  • Bluetooth
  • NFC
  • 5G
  • Wi-Fi 6
  • Bluetooth
  • NFC
  • 5G
  • Wi-Fi 6
  • Bluetooth
  • NFC
ПОMagic UI 5 на базе Android 11Magic UI 5 на базе Android 11Magic UI 5 на базе Android 11
Цвета
  • Blue Hour (vegan leather)
  • Golden Hour Pink (vegan leather)
  • White
  • Black
  • Blue Hour (vegan leather)
  • Golden Hour Pink (vegan leather)
  • White
  • Black
  • White
  • Black

Цены на смартфоны серии Honor Magic 3 будут следующими:

  • Honor Magic 3 – от €899
  • Honor Magic 3 Pro – от €1099
  • Honor Magic 3 Pro Plus – €1499

Источник: xda-developers

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