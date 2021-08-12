Honor Magic 3 — первый флагман бренда после отделения от Huawei. Топовая версия стоит €1500
Honor анонсировала свои первые флагманские смартфоны после того, как она была продана своей материнской компанией. Серия Honor Magic 3 включает три модели: Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus. Сначала эти устройства появятся в продаже в Китае, но производитель говорит, что позже должен состояться и выход на глобальный рынок. При этом глобальные версии смартфонов серии Honor Magic 3 должны поставлять с предустановленными приложениями и сервисами Google, которые ранее компания не могла устанавливать из-за санкционных ограничений в отношении Huawei.
Все три новинки оснащены 6,76-дюймовымизогнутым OLED дисплеем с разрешением 2772×1344 точек и плотностью пикселей 456 PPI. Используемая 10-битная панель поддерживает HDR10+ и обеспечивает передачу цветового пространства DCI-P3. Частота обновления изображения составляет 120 Гц. Модель Honor Magic 3 Pro Plus получила дополнительное защитное покрытие дисплея Nano Crystal.
Младшая версия оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 888, в то время как модели Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus получили более производительный чипсет Snapdragon 888 Plus. Смартфон Honor Magic 3 содержит 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Модель Magic 3 Pro доступна в конфигурациях 8/256 и 12/512 ГБ памяти. Топовая версия Magic 3 Pro Plus содержит 12 ГБ ОЗУ и 512 ГГБ флэш-памяти. Во всех устройствах стоит батарея ёмкостью 4600 мАч и поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Смартфоны Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus дополнительно поддерживают быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку. Для базовой модели заявлена защита IP54, а для модели с приставкой Pro могут похвастаться защитой в соответствии со стандартом IP68. Устройства содержат стерео динамики.
Наиболее заметные отличия между тремя моделями можно обнаружить при изучении параметров камеры. Стандартная версия Honor Magic 3 содержит 3 камеры: 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый главный сенсор, 13-мегапиксельный 1/1,31-дюймовый сверхширокоугольный модуль и 64-мегапиксельную монохромную камеру. Модель Magic 3 Pro получила дополнительный 64-мегапиксельный перископический телефото модуль с 3,5-кратным оптическим увеличением (10-кратное гибридное увеличение) и оптическую систему стабилизации изображения. В Magic 3 Pro Plus установлен более крупный 50-мегапиксельный главный сенсор – диагональю 1/1,28 дюйма. В то же время разрешение сверхширокоугольного модуля повышено до 64 Мп.
|Характеристики
|Honor Magic 3
|Honor Magic 3 Pro
|Honor Magic 3 Pro Plus
|Корпус
|Размеры
|Дисплей
|SoC
|Snapdragon 888
|Snapdragon 888+
|Snapdragon 888+
|Память
|Батарея
|Задние камеры
|Фронтальная камера
|13 Мп f/2.4
|13 Мп f/2.413 Мп f/2.4
|Связь
|ПО
|Magic UI 5 на базе Android 11
|Magic UI 5 на базе Android 11
|Magic UI 5 на базе Android 11
|Цвета
Цены на смартфоны серии Honor Magic 3 будут следующими:
- Honor Magic 3 – от €899
- Honor Magic 3 Pro – от €1099
- Honor Magic 3 Pro Plus – €1499
Источник: xda-developers