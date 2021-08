Honor Magic 3 — первый флагман бренда после отделения от Huawei. Топовая версия стоит €1500

Honor анонсировала свои первые флагманские смартфоны после того, как она была продана своей материнской компанией. Серия Honor Magic 3 включает три модели: Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus. Сначала эти устройства появятся в продаже в Китае, но производитель говорит, что позже должен состояться и выход на глобальный рынок. При этом глобальные версии смартфонов серии Honor Magic 3 должны поставлять с предустановленными приложениями и сервисами Google, которые ранее компания не могла устанавливать из-за санкционных ограничений в отношении Huawei.

Все три новинки оснащены 6,76-дюймовымизогнутым OLED дисплеем с разрешением 2772×1344 точек и плотностью пикселей 456 PPI. Используемая 10-битная панель поддерживает HDR10+ и обеспечивает передачу цветового пространства DCI-P3. Частота обновления изображения составляет 120 Гц. Модель Honor Magic 3 Pro Plus получила дополнительное защитное покрытие дисплея Nano Crystal.

Младшая версия оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 888, в то время как модели Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus получили более производительный чипсет Snapdragon 888 Plus. Смартфон Honor Magic 3 содержит 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Модель Magic 3 Pro доступна в конфигурациях 8/256 и 12/512 ГБ памяти. Топовая версия Magic 3 Pro Plus содержит 12 ГБ ОЗУ и 512 ГГБ флэш-памяти. Во всех устройствах стоит батарея ёмкостью 4600 мАч и поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Смартфоны Magic 3 Pro и Magic 3 Pro Plus дополнительно поддерживают быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку. Для базовой модели заявлена защита IP54, а для модели с приставкой Pro могут похвастаться защитой в соответствии со стандартом IP68. Устройства содержат стерео динамики.

Наиболее заметные отличия между тремя моделями можно обнаружить при изучении параметров камеры. Стандартная версия Honor Magic 3 содержит 3 камеры: 50-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый главный сенсор, 13-мегапиксельный 1/1,31-дюймовый сверхширокоугольный модуль и 64-мегапиксельную монохромную камеру. Модель Magic 3 Pro получила дополнительный 64-мегапиксельный перископический телефото модуль с 3,5-кратным оптическим увеличением (10-кратное гибридное увеличение) и оптическую систему стабилизации изображения. В Magic 3 Pro Plus установлен более крупный 50-мегапиксельный главный сенсор – диагональю 1/1,28 дюйма. В то же время разрешение сверхширокоугольного модуля повышено до 64 Мп.

Характеристики Honor Magic 3 Honor Magic 3 Pro Honor Magic 3 Pro Plus Корпус IP54

Стекло или Vegan leather IP68

Стекло или Vegan leather IP68

Nano Crystal Ceramic Размеры Vegan leather:

162,8×74,9×9,5 мм,

202 г

162,8×74,9×9,5 мм, 202 г Стекло:

162,8×74,9×8,99 мм,

203 г Vegan leather:

162,8×74,9×9,5 мм,

212 г

162,8×74,9×9,5 мм, 212 г Стекло:

162,8×74,9×8,99 мм,

213 г 162,8×74,9×9,94 мм, 236 г Дисплей 6,76 OLED

10-bit

120 Гц

2772x1344p

456PPI

HDR10+

DCI-P3

Delta e <0.8 6,76 OLED

10-bit

120 Гц

2772x1344p

456PPI

HDR10+

DCI-P3

Delta e <0.8 6,76 OLED

10-bit

120 Гц

2772x1344p

456PPI

HDR10+

DCI-P3

Delta e <0.8

Nano Crystal SoC Snapdragon 888 Snapdragon 888+ Snapdragon 888+ Память 8+128 ГБ

8+256 ГБ 8+256 ГБ

12+512 ГБ 12+512 ГБ Батарея 4600 мАч

66 Вт проводная 4600 мАч

66 Вт проводная

50 Вт беспроводная

реверсивная беспроводная 4600 мАч

66 Вт проводная

50 Вт беспроводная

реверсивная беспроводная Задние камеры 50 Мп f/1.9 Sony IMX 766

13 Мп f/2.2

64 Мп f/1.8 50 Мп f/1.9 Sony IMX 766

13 Мп f/2.2

64 Мп f/1.8

64 Мп f/3.5, 3.5x, OIS 50 Мп f/1.9 Sony IMX 700, PDAF

64 Мп f/2.4

64 Мп f/1.8

64 Мп f/3.5, 3.5x, OIS Фронтальная камера 13 Мп f/2.4 13 Мп f/2.413 Мп f/2.4 Связь 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth

NFC 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth

NFC 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth

NFC ПО Magic UI 5 на базе Android 11 Magic UI 5 на базе Android 11 Magic UI 5 на базе Android 11 Цвета Blue Hour (vegan leather)

Golden Hour Pink (vegan leather)

White

Black Blue Hour (vegan leather)

Golden Hour Pink (vegan leather)

White

Black White

Black

Цены на смартфоны серии Honor Magic 3 будут следующими:

Honor Magic 3 – от €899

Honor Magic 3 Pro – от €1099

Honor Magic 3 Pro Plus – €1499

Источник: xda-developers