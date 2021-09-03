ASUS Zenbook 14X — ультрапорт с 14-дюймовым дисплеем OLED и стартовой ценой 1400 долларов

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Вместе с масштабным обновлением линейки ноутбуков для создателей медиаконтента ASUS также представила Zenbook 14X — мейнстримовую ультрапортативную модель с металлическим корпусом и 14-дюймовым дисплеем OLED.

ASUS Zenbook 14X предлагает два экрана на выбор — 4K OLED HDR или 2,8K OLED с частотой 90 Гц. Оба представляются значительным улучшением с точки зрения качества изображения по сравнению с ультрапортом Zenbook 13 OLED, выпущенным в первой половине 2021 года. Эта модель оснащается экраном OLED Full HD, который ранее побывал и произвел хорошее впечатление (он весьма яркий, а цвета — насыщенные).

Производитель заявляет охват 100% цветового пространства DCI-P3 и время отклика 0,2 мс. ASUS также утверждает, что Zenbook 14X излучает «на 70% меньше вредного синего света, чем обычный ЖК-дисплей».

Еще одна особенность Zenbook 14X — компактный и легкий металлический корпус. Его толщина составляет всего 17,01 мм при весе 1,34 кг. С другой стороны, в этом классе есть и более компактные модели — например, ASUS ExpertBook B9450.

Zenbook 14X оснащается процессорами Intel Core 11-го поколения — вплоть до Core i7. Объем ОЗУ может достигать 16 ГБ, а емкость SSD-накопителя — до 1 ТБ. Набор портов достаточно широк — есть Thunderbolt 4, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type-A и слот microSD.

На бумаге Zenbook 14X характеристики впечатляют, но главным вопросом остается автономность. Zenbook 13 OLED у нас на тесте продержался больше 12 часов в симуляции офисной работы (и примерно столько — при просмотре видео). Но разрешение экрана Zenbook 14X значительно выше и все эти пиксели нуждаются в дополнительном питании.

В США цены Zenbook 14X OLED начинаются от $1 400 — и это существенно дороже Zenbook 13 OLED, который стартует от $799.

У Zenbook 14X OLED также есть вариант с сенсорным экраном, который можно повернуть на 360 градусов — Zenbook 14 Flip OLED. Он оснащается экранами с таким же разрешением, но благодаря наличию сенсорного слоя поддерживает стилусы с распознаванием 4096 уровней силы нажатия.

В январе Samsung объявила о начале массового производства 90-герцевых OLED-экранов для ноутбуков, не упомянув ни имен партнеров, ни сроков выпуска. Серия Zenbook 14X, которая выйдет в ближайшие месяцы, может стать первой в списке будущих моделей с такими экранами.